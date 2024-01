PODCAST. Les jeunes machistes, l'Allemagne mobilisée contre l'extrême-droite et Nintendo fait top 1 : ça dit quoi ce 22 janvier ?

Ce lundi 22 janvier, le machisme gagne du terrain chez les 15-35 ans, 1,4 million de personnes ont manifesté contre l'AfD en Allemagne et deux jeux Nintendo ont été les plus vendus de 2023 en France.

Ce lundi 22 janvier, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes alerte sur les idées machistes qui sont en augmentation chez les jeunes. "Le sexisme commence à la maison, continue à l'école et explose en ligne", dénonce le HCE dans son sixième rapport annuel. Par exemple, sur TikTok, près de 70% des contenus diffusent des stéréotypes de genre.

En Allemagne, plus de 1,4 million de personnes ont manifesté ce week-end contre l'AfD, un parti d'extrême droite très populaire, mais qui fait l'objet depuis une semaine de révélations dans la presse sur son plan pour chasser les étrangers.

Et puis Nintendo revendique les deux premières places du classement des meilleures ventes de jeux vidéo en France en 2023. Avec 1 000 000 de ventes, "Zelda : Tears of the Kingdom" surclasse les autres jeux, dont Super Mario Bros Wonder (750 000 exemplaires vendus). La console Switch s'est elle écoulée à plus de 850 000 exemplaires. Elle dépassera le cap des 8 millions de ventes en France à la fin du mois de janvier.

