PODCAST. Attaque de l'Iran sur Israël, temps de parole et Trump au tribunal : ça dit quoi ce 15 avril ?

Ce lundi 15 avril, la question d'une riposte israélienne se pose après l'attaque de l'Iran, les médias français démarrent le décompte du temps de parole pour les élections européennes et Donald Trump est jugé par un tribunal pénal.

"Salut c'est Sarah, ça dit quoi ?"

Ce lundi 15 avril, le gouvernement israélien n'a pas encore décidé s'il comptait riposter, et le cas échéant dans quelle mesure, à l'attaque iranienne de ce week-end. Plus de 300 drones et missiles ont été tirés en direction d'Israël, en réponse à la frappe qui a visé le consulat iranien de Damas le 1er avril dernier, faisant sept morts parmi les militaires iraniens.

Près de deux mois avant les élections européennes du 9 juin, les médias français démarrent leur décompte du temps de parole des candidats. Ce comptage est surveillé par l'Arcom, qui en fixe les règles. Contrairement à l'élection présidentielle, le temps d'antenne de chaque candidat n'est pas soumis à un principe d'égalité mais d'équité, en fonction du poids politique de chaque parti. Ainsi, le Rassemblement national, qui a remporté les élections européennes de 2019 et qui est en tête des sondages, sera plus présent que le Parti socialiste, par exemple.

Donald Trump est attendu au tribunal ce lundi et c'est la première fois qu'un ancien président américain est jugé au pénal. Il comparaît dans l'affaire Stormy Daniels, du nom de cette actrice de films pornographiques avec laquelle Donald Trump aurait eu une relation et qu'il aurait payé pour acheter son silence avant l'élection de 2016. On lui reproche d'avoir tenté de dissimuler ces versements en les déclarant comme "frais juridiques" dans les documents de sa société.

"Ça dit quoi ?", un podcast à écouter du lundi au vendredi à partir de 7h30 sur franceinfo.fr, sur la chaîne WhatsApp de franceinfo, sur TikTok ou sur toutes les plateformes de podcast :

Une envie particulière, une actu te questionne ou t'a fait réagir ? Présente-toi et envoie un vocal à "Ça dit quoi" pour participer à un prochain épisode : "Salut Léo, salut Sarah !"