Cap sur les Journées européennes des métiers d'art du 2 au 7 avril

Cette 18e édition des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) s’annonce passionnante ! L’an dernier, l’événement a attiré 2,3 millions de visiteurs dont la moitié est venue en famille. Cette manifestation, organisée par l’Institut pour les savoir-faire français, célèbre les savoir-faire des professionnels des métiers d’art et du patrimoine vivant, comme le souligne sa directrice, Anne-Sophie Duroyon-Chavanne.

"On participe au rayonnement des savoir-faire français, au niveau national et international. On la chance d’avoir 281 métiers qui sont reconnus comme métiers d’art, c’est un écosystème qui est très grand. Non, l’artisanat d’art n’est pas mort, il existe toujours, et il est solide. Et les JEMA se renforcent sur l’axe jeunesse."

"Sur le bout des doigts", c’est le thème choisi cette année. L’accent est mis sur la transmission auprès du jeune public. Les enfants et les ados vont expérimenter la matière ! Ou quand les mains novices rencontrent les mains expertes. Et notamment, celles des graveurs de la Monnaie de Paris, qui expliqueront comment, à l’approche des JO PARIS 2024, ils confectionnent les médailles olympiques. Les ateliers "Fabrique ta médaille olympique" permettent aux plus jeunes d'expérimenter les gestes de la gravure, en taille directe et sur métal.

L’occasion de faire aussi connaissance avec le métier de laqueur ! Ces artisans décorent des supports en utilisant différentes techniques ancestrales d’applications, de ponçage et de lustrage. Installée à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis, la laqueuse Blandine Hamon a étudié à l’Université des Arts de Kyoto, où elle a appris le savoir-faire ancestral japonais. Lors d’ateliers dédiés aux familles, elle explique en quoi consiste la laque végétale, et initie les participants aux techniques et gestes du polissage et du lustrage sur un objet incrusté de nacre.

À Vic-Fezensac dans le Gers, la forgeronne Cécile Bouisset invite les 6-12 ans dans son atelier baptisé "Les Frappantes". Cette coutelière taillandière s'est spécialisée dans la forge de couteaux et d’outils. Marteau et lime bien en main, les enfants forgeront leur propre petit couteau à beurre.

Petites et grandes mains entrent en action et s’unissent autour de la matière et des gestes lors des Journées Européennes des Métiers d'Art. (WECANDOO)

EN PRATIQUE

Journées Européennes des Métiers d’Art, du 2 au 7 avril 2024.