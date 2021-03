C'est mon week-end. Promenons-nous dans les bois !

Forêt de la Vallée du Lys à Luchon, en Haute-Garonne. (GONZALO AZUMENDI / STONE RF / GETTY IMAGES)

Giboyeuse, arty, royale, guerrière ou féérique… Il y a autant d’escapades chlorophyllées que de styles de forêts à explorer. Comme le rappelle l’ONF (Office national des forêts), la forêt - qui abrite 80% de la biodiversité de notre planète - se classe au deuxième rang des espaces naturels préférés des Français durant leur temps de loisirs, juste derrière la campagne.

Un remède naturel pour débrancher

30 minutes en forêt permettent de diminuer le rythme cardiaque, de réduire la pression artérielle et donc le stress. "C’est parce qu’en fait, la forêt est naturellement riche en phytocides, ce sont des molécules volatiles qui sont libérées par les arbres et elles ont un effet anti-stress sur le corps et l’esprit", souligne Natasha Penot.

Dans son livre En forêt (éditions Gallimard Voyage), l'auteure dévoile 500 idées pour des escapades nature en France. Avec une multitude d’activités, allant de la grimpette dans les arbres, à la cueillette des bois de cerfs, en passant par un stage photo ou une plongée dans un lac perdu au milieu des bois. L’un de ses coups cœurs : la forêt située entre Bar-le-Duc et Verdun dans la Meuse. Le long de sentiers balisés et au coin de clairières surgissent des œuvres d’art en bois, en pierre ou en fer. Une initiative de l’association Vent des forêts.

"Chaque année, l'association invite des artistes, qui enrichissent le parcours avec de nouvelles œuvres qui sont produites avec l’aide des artisans locaux. Et on se balade, et on découvre des œuvres d’art : du land-art, plein d’installations… La forêt, c’est aussi un lieu qui se prête aux découvertes artistiques et ça, on n’y pense pas forcément, c’est un musée à ciel ouvert."

Avec Escape Forest, place à des épreuves en plein air sur quatre hectares de forêt. (ESCAPE FOREST)

Saviez-vous qu’il existe des Escape Game en forêt !

Sur 2 jours et 1 nuit en mode "Koh Lanta". Avec Escape Forest, vous partez à l’aventure dans le bois de Rosoy dans l’Oise, vous voilà immergé pendant 20 heures en quête d’un trésor. Parcours du combattant, énigmes, course d’orientation, jeu nocturnes… ça déboussole ! La grillade de chamallows sous les étoiles, ça se mérite ! L’Escape Game en forêt à partir de 175 euros par personne.

"La forêt de Huelgoat, c’est d’abord un endroit absolument magique, lorsqu’on y pénètre, on quitte vraiment le monde des humains pour entrer dans celui des Korrigans et des légendes. Dès lors que l’on rentre dans la forêt, il y a quelque chose qui se passe !"

Un mystère que nous raconte Yvonig. Avec son association Les Plumeurs de Lune, ce spécialiste des balades contées musicales, au cœur de la forêt de Huelgoat dans le Finistère, vous emmène sur les pas des lutins Korrigans.

"Ce sont des êtres extrêmement facétieux et joueurs, et en général, ils logent dans les troncs d’arbre et dans les racines. D’ailleurs, je vous emmène voir l’arbre aux Korrigans dans lequel ils seraient nombreux à vivre. Ce ne sont pas des êtres maléfiques, au contraire ils sont gentils."

Et d'ajouter: "Il y a cette atmosphère avec les arbres, avec la végétation, la rivière, le gouffre, les rochers, c’est unique et on a la chance d’avoir des arbres majestueux."

S’évader, se ressourcer, se cultiver, se dépenser. La forêt, c’est LA destination branchée du moment.

EN PRATIQUE

En forêt de Natasha Penot, 500 idées pour des escapades nature en France, Éditions Gallimard Voyage – 312 pages – 35 euros. Sortie en format album 25 euros le13 mai en format album.

En forêt de Natasha Penot, 500 idées pour des escapades nature en France, ce livre est classé par région avec, pour chacune d’elle, une sélection de forêts françaises remarquables. (GALLIMARD VOYAGES)

- Site de la Journée internationale des Forêts

- Site de l'ONF

- Escape Forest ! L'escape game de 20h en forêt ouverture prévue au cours du printemps (jusqu'au 14 novembre 2021). Par groupe de 4 à 6 personnes sur 4 hectares de forêt. A partir de 12 ans accompagné par un adulte.