Atelier pour enfants très "physique", à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris

Deux juniors, Mona et Léo ont suivi Isabelle Leroux. Elle est médiatrice scientifique à la Cité des Sciences et de l’Industrie. Et selon Isabelle, "on peut vraiment s’amuser en parlant de la science !"

"Je propose des expériences assez marrantes avec l’azote liquide, un produit qu’on utilise pour brûler les verrues, explique Isabelle aux enfants. C’est très, très froid : sa température atteint -196 degrés Celsius ! On en trouve dans l’air que l’on respire, sous forme de gaz. Ici, je l’ai sous forme liquide. Et quand il se transforme en gaz, il fait des bulles. Comme lorsque l’eau bout. Quand on verse l’azote liquide sur la moquette, il se retransforme tout de suite en gaz. Et quand de l’azote liquide rencontre de l’eau chaude ça donne une explosion de nuages. Voilà sous vos yeux une fabrique à nuages !"

"On pourra dire qu’on a touché un nuage", s'enthousiasment Mona et Léo.

Dans ses ateliers, Isabelle Leroux dévoile aux enfants comment on forme un nuage avec de l'azote liquide. (INGRID POHU / RADIOFRANCE)



Et l’azote a d’autres propriétés, notamment quand on le met en contact d’aimants. Cela s’appelle la supraconduction. Et nous voilà face à un petit train posé sur un circuit dont les rails sont justement constitués d’aimants. En les refroidissant avec l’azote liquide, cela provoque un phénomène de lévitation !



"Toutes ces expériences sont géniales, ça donne envie de travailler plus tard à la Cité des Sciences !", sourient Mona et Léo. Et comme le rappelle la médiatrice scientifique : "Mon travail consiste à rendre la science fun et merveilleuse." Pari réussi !

EN PRATIQUE

Cité des Sciences et de l’Industrie,

30, avenue Corentin Cariou, 19è / M° Porte de la Villette, Porte de Pantin, Paris