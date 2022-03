A la découverte des petites cités de caractère du Puy-de-Dôme

Situés entre les Combrailles et la plaine de la Limagne, les villages d'Artonne, d'Aigueperse et de Maringues font aussi le charme de l’Auvergne.

Au Moyen Âge, le village d'Artonne en Auvergne possédait un fort. Les vestiges des tours de ses deux remparts sont encore visibles. Entourée de verdure, cette bourgade surprend par ses allures méridionales. Surtout quand la lumière vive et chaude inonde ses petits murets en pierres, la Collégiale Saint-Martin et ses 13 fontaines, dont deux sont classées "monuments historiques".

Dans les rues d'Artonne dans le Puy-de-Dôme (DAVID FROBERT / TERRA VOLCANA)

"Le petit village d’Artonne a tout d’un grand, puisque c’est l’un des premiers secteurs qui a été habité en Auvergne du fait d’une situation particulièrement favorable sur les coteaux", précise Sylvain Pasdeloup, responsable à l’office de tourisme, Terra Volcana, les pays de Volvic.

Artonne, un "village balcon"

Il est bâti à mi-pentes des coteaux du Puy-Saint-Jean. Doté d’un itinéraire de petite randonnée, on y grimpe pour profiter d’un superbe panorama sur la chaîne des Puys et ses 80 volcans, inscrits depuis 2018 au patrimoine mondial de l’Unesco.

On perçoit aussi la plaine de la Limagne avec les Monts du Forez en arrière-plan. Artonne possède un conservatoire botanique avec des vignes qui racontent son histoire. Les maisons vigneronnes et les grands ensembles composés de manoirs et châteaux privés témoignent de cette intense activité viticole au XIXe siècle.

Autre curiosité d’Artonne, l’atelier d’art du Moulin Fradet. "Une émailleuse sur lave, Nicole Guillien, y propose à la fois de la lave émaillée, c’est cette pierre volcanique qu’on va passer sous forte chaleur, à plus de mille degrés, après on va pouvoir l’émailler et créer des œuvres d’art quasi éternelles. Ce moulin Fradet est un petit écrin de nature au bord de l’eau."

L'artiste Nicole Guillien propose des ateliers de lave émaillée et aquarelles, en bords de Morge, dans un ancien Moulin, à Artonne. (OFFICE DE TOURISME TERRA VOLCANICA)

Le centre équestre, Equit’et sens, propose des balades pour cavaliers débutants et confirmés, afin d'explorer la région. Il organise d’ailleurs une grande rando de printemps de 20 km, le dimanche 3 avril.

La praline d’Aigueperse

A 5 km, dans l’ancienne ville forte d’Aigueperse, on file à la Maison Vernet sur la grande rue, où se perpétue la traditionnelle praline d’Aigueperse. Sa recette originelle date de 1850 !

"Aigueperse est située au bord d’une ancienne nationale qui conduisait les Parisiens dans le sud. Donc, on amenait les pralines aux automobilistes qui étaient dans les embouteillages. Et c’est une madeleine de Proust de l’Auvergnat déraciné, cette praline !"

La traditionnelle praline d’Aigueperse dont la recette originelle date de 1850. (OFFICE DE TOURISME DE TERRA VOLCANA)

Et puis l’Auvergne et ses pépites fromagères…

"Chez nous, on a un petit fromage qui s’appelle le Maringuois, c’est un Gaperon fermier au lait cru de vache et à l’ail rose de Billom. Une seule productrice le travaille encore, comme le faisaient sa mère et sa grand-mère, et on peut le goûter au marché de Maringues, c’est la cité des tanneurs." Patricia Ribier produit le Maringuois à Luzillat, où il est salé, poivré et moulé au torchon.



OFFICE DE TOURISME DE TERRA VOLCANA