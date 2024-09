À la découverte de la France secrète à vélo

Lancé en 2006 par 2 étudiants, Vélotour propose de découvrir (ou redécouvrir) sa ville au guidon d’une bicyclette ! Chaque balade attire entre 4 000 et 5 000 curieux. VTT, vélo route, urbain ou cargo, on vient avec sa propre monture. Bastien de Marcillac organisateur du Vélotour explique : "On a plus de 150 signaleurs qui sont présents tout au long du parcours pour s’assurer que tout se passe bien. Le parcours est tracé au sol. Une des forces de l’événement c’est que l’on respecte le code de la route, donc ce n’est pas fermé à la circulation. L’ambition est aussi de démontrer l’intermodalité des transports. Le départ est donné à 8h, après c’est un flux continu de vélos pendant 4 heures, jusqu'à midi, avec des vélos qui partent toutes les minutes."

Toulouse, Orléans, Dijon, Reims ou encore Colmar, le Vélotour sillonne les routes de France et propose un parcours urbain de 15 à 20 km qui relie des lieux culturels, sportifs, industriels et historiques. Le tout dans une ambiance festive avec des ravitaillements en chemin, et un village départ arrivée proposant concerts et stands de dégustation de produits locaux. De quoi attirer les familles. Hector, 9 ans, raconte son Vélotour : "Il y avait tous les organisateurs qui parlaient dans les microphones, qui faisaient la fête dans la rue pendant qu’on passait. Et des fois il fallait faire un maximum de bruit. Des fois, il y avait carrément une pause cookie. Et moi j’aime bien quand ils mettent la musique à fond et qu’il y a des cookies !"

Passage dans des lieux insolites

Ce jeune participant a exploré 2 fois Orléans avec le Vélotour et, surprise, il a roulé dans une piscine : "On zigzaguait entre les bassins de la piscine d’Orléans. Et ben, fallait pas tomber dans l’eau !" On peut aussi découvrir les joies transgressives de rouler dans une salle de classe ou une salle de concert. Bastien de Marcillac ajoute : "Nous avons une application mobile dans laquelle se trouve une description de tous les lieux traversés, avec des chiffres clés. Certains lieux nous sont ouverts uniquement pour l’occasion, puisqu'ils sont habituellement fermés et inaccessibles aux vélos."

Le Vélotour traverse, dans chaque ville, des lieux inattendus : ici le stade Vélodrome à Marseille, en 2021. (NICOLAS VALLAURI / MAXPPP)

Ce dimanche, le Vélotour prend ses quartiers à Nantes pour une première édition qui s’annonce riche en découvertes. "Sur le parcours, on va notamment traverser le chantier d’un CHU, rentrer dans une école des Beaux-Arts, dans la cour d’un hôpital, on va aller voir un dépôt de tramway pour en découvrir les secrets", explique l'organisateur. L’événement fait aussi escale ce dimanche à Dijon. "Et sur Dijon on a pas mal de lieux sportifs sympas puisqu’on va par exemple pédaler dans le stade Gaston Gérard, le stade de foot de la ville, ou encore dans le Palais des Sports, dans des parkings, cela plaît beaucoup car on y organise des animations avec un DJ."

Un Vélotour est prévu à Bordeaux le 22 septembre, à Valenciennes et Grenoble le 29 septembre puis à Tours le 6 octobre. "Côté prix, cela coûte entre 5 et 7,5 euros pour les enfants de moins de 12 ans, et entre 10 et 15 euros pour les adultes."

Inscription sur velotour.fr.