Un mariage à petits prix, c’est possible

Si vous souhaitez vous marier au printemps prochain ou durant l'été. Cocktail, photographe, traiteur : il y a quelques précautions à prendre pour que cela ne vous coûte pas une fortune. Décryptage avec Fanny Guinochet.

franceinfo : C'est le bon moment pour s'informer et se renseigner en la matière, un salon du mariage se tient notamment aujourd'hui et demain à Paris ?

Fanny Guinochet : Oui, alors évidemment, tout dépend du type de cérémonie que vous souhaitez, du nombre d'invités aussi. Mais quelle que soit la configuration, le maître mot, c'est l'anticipation. Un mariage, ça se prépare souvent un an, voire deux ans à l'avance. Plus vous serez ric-rac pour réserver, et plus les tarifs forcément – de location de salle, de traiteur, etc. – vont grimper.

Alors prenez le temps aussi, parce que ça vous permet de comparer les tarifs des différents prestataires et de faire jouer la concurrence. Par ailleurs, les mariages ont souvent lieu aux beaux jours, mais sachez choisir une date hors saison, c’est-à-dire éviter entre mai et septembre, où les demandes sont les plus élevées. Ça permet de réduire en moyenne la facture d'un tiers.

Oui, ce qui coûte cher aussi, c'est le repas ?

Oui, mais là aussi, ça dépend des boissons. Par exemple, pour le vin d'honneur, préférez du pétillant, un cocktail plutôt que du champagne. Et puis une des tendances du moment qui permet de réduire la note, tout en donnant un côté un peu sympathique, c'est de penser food-truck, plutôt que traiteur classique. Passer par des artisans locaux permet aussi de gagner en qualité et de réduire la facture.

Voyez aussi en matière de quantité, souvent on a tendance à beaucoup trop prévoir et donc à jeter. Pour la déco, vous pouvez opter pour des fleurs de saison, qui sont moins chères. D'ailleurs, vous pouvez prendre plutôt des branchages, des végétaux ou des plantes qui sont moins coûteuses que les bouquets traditionnels.

Et pour la tenue, on peut faire comment ?

Alors, il y a plusieurs options, mais c'est vrai que la tenue, c'est un poste de budget élevé. Regardez les promotions, les anciennes collections, la seconde main que vous pouvez améliorer, personnaliser, c'est une solution pour les petits budgets.

D'autant que la location de robe de mariée ou de costume se fait de plus en plus. Il y a des griffes spécialisées sur ce créneau. J'en cite quelques-unes : "une robe, un soir", "les prêteuses", "ma bonne amie", qui se sont spécialisées sur ce créneau, ou même, plus grand public comme Maje-location, qui se mettent sur ce créneau. Et puis, vous pouvez y penser aussi, si vous êtes un simple invité à la cérémonie, c’est un moyen économique d’avoir une tenue chic à tout petits prix.