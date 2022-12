Comment trouver du champagne à un prix abordable ?

Le réveillon de la Saint Sylvestre, c'est ce soir... Pour certains, un nouvel an sans un bon champagne, n’est pas un nouvel an réussi. Mais à condition le plus souvent de ne pas se ruiner !

Ne pas payer trop cher le traditionnel champagne du réveillon du jour de l'An, c'est possible. Fanny Guinochet a quelques bons conseils à nous donner.



franceinfo : Comme tous les produits, hélas, cette année, le champagne a augmenté, Fanny ?

Fanny Guinochet : Il a augmenté de 12% sur un an, mais il reste pourtant indissociable des fêtes de fin d’année. Trouver un bon champagne, entre 20 et 25 euros reste possible, mais à condition souvent d’oublier les grandes marques. Déjà en profitant de promotions, par exemple chez Nicolas, ou sur le site Vinatis qui fait des sélections intéressantes pour le réveillon.



En grandes surfaces, vous pouvez aussi trouver de très bons crus, y compris chez des enseignes comme Lidl. 60 Millions de consommateurs l’a mis dans sa sélection. Nos confrères font tout un dossier sur le champagne avec des bouteilles entre 15 et 25 euros, prises dans des marques de distributeurs, ou des marques de référence.



Enfin, pensez à vous tourner vers les petits producteurs, des vignerons moins connus qui n’ont pas de marketing, de publicité à payer. Vous trouverez des prix plus abordables. Vous pouvez par exemple prendre des conseils sur des sites comme Le petit ballon, qui vous fera des propositions intéressantes, le site Lavinia, 123 champagne. Savour propose aussi des cuvées à moins de 20 euros. Vous avez une sélection.



Une des solutions aussi est de se détourner du champagne ?

Oui, en prenant un autre vin effervescent, les vins pétillants, des crémants aussi. On dit d’ailleurs souvent "qu’il vaut mieux un bon crémant, qu’un mauvais champagne", et l’avantage, c’est qu’une bouteille de crémant dépasse rarement 20 euros. Les crémant alsaciens par exemple sont délicieux, ou des mousseux de régions, de Bourgogne aussi. De quoi passer un bon réveillon sans se ruiner !