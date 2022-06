Ces applications et sites qui peuvent vous aider à réduire le prix de vos courses

Le dimanche à 6h21, 7h54 et 9h51

C'est mon budget Fanny Guinochet Le dimanche à 6h21, 7h54 et 9h51

Comment réduire son budget "courses" ? Les conseils de Fanny Guinochet.

franceinfo : on commence par quoi Fanny ?

Fanny Guinochet : Je vous le dis souvent sur cette antenne la première chose c’est de comparer les prix. L’association de consommateur "UFC que choisir" a mis en place un comparateur de prix, avec une carte interactive qui vous permet de comparer gratuitement les prix dans les magasins à côté de chez vous , sur une centaine de produits de quotidien.

Les prix sont réactualisés tous les mois…

Juste pour préciser aussi que des sites équivalents existent pour comparer les prix des carburants.

Et il y a aussi les promos ?

Oui, et en ce moment, on les traque. Le site web anti-crise.fr recense par exemple les catalogues promos des principales enseignes de la grande distribution, vous pouvez aussi sur ce site, imprimer des bons de réductions qu’offrent les marques, pareil sur couponnetwork.fr,Ma vieencouleurs.fr.

Et ca tombe bien, en ce moment, tous les hypermarchés se font concurrence, avec des opérations anti inflation. Leclerc met en place un bouclier tarifaire sur une centaine de produits, il compense les hausses via des tickets Leclerc. Chez Lidl , c’est un bon de réduction de 5% offert à partir de 50 euros, mais ca passe via l’application Lidl que vous devez télécharger.

Pareil chez Intermarché, qui propose des réductions pour les plus modestes, il faut prendre la carte Intermarché et remplir un questionnaire avec votre justification de quotient familial ; globalement, toutes les enseignes cherchent à vous garder, et c’est intéressant de regarder leur programme de fidélité.

Et il y a aussi les systèmes de remboursement de cashback

Oui, ça se développe beaucoup via des applications comme Shopmium, Quoty, Igraal Market. Vous envoyez votre ticket de caisse en photo ou vous scannez le code barre via une application et vous êtes remboursé en partie de votre liste de courses directement sur votre compte bancaire, et sur le compte Paypal.

Enfin, vous avez aussi des applications sur lesquelles vous vous proposez pour tester les produits et en échange, ils sont offerts. Carrefour a une application : "Mon avis le rend gratuit", vous obtenez les produits gratuitement si vous donner votre avis via un questionnaire.

Et puis, pour terminer, il y aussi les appli antigaspi aussi comme TooGoodTogo, qui font des promos sur des produits qui se rapprochent de la date de péremption, dans les magasins il y aussi de plus en plus souvent des corners, avec des fruits, des produits frais qui arrivent à échéance, ça peut être intéressant..