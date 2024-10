C’est le moment de remettre en route les poêles et chauffages, non sans être vigilant à votre porte-monnaie

Si on avait encore un doute, le temps de ces derniers jours nous l'a confirmé. Nous sommes bel et bien en automne et certains d'entre nous ont déjà rallumé les poêles et les chauffages. Les conseils de Fanny Guinochet.

franceinfo : Une bonne nouvelle cette année Fanny, la facture devrait baisser un peu ?

Fanny Guinochet : Oui effectivement, parce que l'inflation ralentit, et que les pics que l'on a connus les années précédentes sont normalement derrière nous. Alors du côté de l'électricité d'abord, on s'attend à une baisse l'an prochain, en février. Certes, une baisse moins élevée que prévu, mais une baisse tout de même, c'est en tout cas la promesse du gouvernement, sachant que la réduction devrait être a priori un peu en dessous de 10%.

Et elle ne devrait concerner surtout, que les contrats aux tarifs réglementés. Donc un petit conseil si ce n'est pas votre cas, si vous êtes sur des contrats avec des prix volatiles, vérifiez et sachez que vous pouvez changer d'opérateur. C'est très facile, sans motif, très rapidement. Alors c'est le moment de vous pencher sur le dossier.

Et quand on a une cheminée ou un poêle, ça se passe comment ?

Là aussi, bonne nouvelle, si vous avez un poêle à granulés à bois, les prix des pellets ont beaucoup baissé ces derniers mois, alors certes, après avoir beaucoup augmenté ces dernières années.

Mais la chute quand même aujourd'hui est évaluée autour de 25%, ce qui fait du bien au porte-monnaie, puisque pour la livraison d'une palette, ça peut représenter jusqu'à une centaine d'euros de moins sur 400 à 500 euros de facture en moyenne. Pareil pour le stère de bois qui aussi voit son prix baisser. Donc allez-y, c'est le moment.

Est-ce qu'il y a des astuces, des choses à savoir pour économiser ?

Alors ce n'est pas parce que les prix baissent qu'il ne faut pas faire jouer la concurrence entre les différents fournisseurs. Comparez les prix, et puis attention aux arnaques sur ce type de produits, il y en a toujours beaucoup. Enfin, ne tardez pas à passer commande, parce que plus on avance dans l'hiver, plus les stocks rétrécissent et par conséquent, plus les tarifs montent.



Et surtout les délais d'attente s'allongent, les livreurs sont débordés, et vous pourriez rencontrer des difficultés avant d'avoir votre commande. Du côté du fioul, les prix aussi ont beaucoup baissé. Mais attention, ils ont tendance à remonter, à cause des tensions géopolitiques qui font varier les cours du pétrole. Pareil du côté du gaz, même si malgré la hausse, les prix du gaz restent inférieurs de plus de 3% au niveau du début de l'année.