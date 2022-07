Ethik and trips, un site collaboratif pour voyager et profiter du tourisme durable

Ethik and Trips, née de l'imagination d'une jeune femme passionnée par le voyage mais qui travaillait dans le bâtiment, se veut la première plateforme collaborative d'accès au tourisme durable."On met en relation des 'explorateurs' – c'est comme cela que j'appelle les voyageurs qui veulent voyager mieux – avec des professionnels du tourisme durable." explique Anne Chène qui, pour sélectionner ses hôtels, campings, maisons d'hôte, gites et même auberges de jeunesse, a défini huit critères qui garantissent qu'ils respectent les critères du tourisme responsable : "Ce sont des critères simples du quotidien parce que ma philosophie, c'est de ne pas faire chez les autres ce qu'on ne fait pas chez soi."

Ethik and Trips recense aujourd'hui 360 adresses en France, en Europe et dans le reste du monde, et promet de s'étendre très rapidement. Après avoir levé 130 000 euros de "love money", de la part d'investisseurs bienveillants, Anne Chène s'apprête à passer à une deuxième levée de fonds. Elle a recruté deux personnes et cherche un bras droit. Pour faire d'Ethik and trips la plateforme de référence du tourisme durable en Europe.