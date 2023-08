C'est mon boulot, pour une transition écologique. "Foodprint", la start-up qui propose un service de calcul de bilan carbone pour les plats de la restauration collective

Tout l'été, dans "C'est mon boulot", des portraits d'entreprises qui s'engagent dans la transition écologique. Mardi 8 août, le portrait d'Elisa Jourde, qui a lancé une start up qui permet de calculer l'empreinte carbone de son assiette.

Foodprint est un service clés en mains pour les restaurants – la start-up a commencé par la restauration collective – qui permet de savoir quels sont les émissions de gaz à effet de serre produites par le plat que l'on a choisi. Déterminer un score carbone, un peu comme un nutriscore, pour faire évoluer les habitudes de consommation. "On a commencé par la restautration collective en effet justement pour ses enjeux de sensibilisation, parce que ça nous semblait être un levier important de sensibilisatuion et de structuration de filière pour avoir un impact. À terme, l'idée c'est de se développer aussi sur de la restauration qu'on appelle commerciale, sur l'ensemble de la restauration hors foyer", déclare Elisa Jourde.

Elisa a tout juste 23 ans, un associé, et leur idée se veut la plus simple possible d'utilisation. "Nous on demande simplement aux restaurateurs de nous communiquer leurs fiches recettes. Et c'est un service clef en main de A à Z, on calcule ses émissions, on en fait un affichage qui se veut didactique, coloré qui est à destination des convives donc des consommateurs et ensuite on fait des études d'impacts de cet affichage", dit Elisa Jourde.