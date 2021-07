C'est mon aventure. Avec Léonie Brossier, exploratrice en herbe

Depuis sa petite enfance, Léonie vit avec ses parents et sa sœur sur un voilier polaire en Arctique. Et pour le deuxième été consécutif, l’adolescente de 14 ans participe à une expédition scientifique sur les Îles Devon et Ellesmere au Nunavut, région du Grand Nord canadien. Voici son aventure…

Ingrid Pohu franceinfo Radio France Léonie Brossier, 14 ans, mène des expéditions scientifiques l'été dans le Grand Nord du Canada, où elle vit sur le voilier Vagabond. (ERIC BROSSIER) "Pour moi l’aventure, confie Léonie, c’est découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles civilisations, c’est apprendre de ceux que l'on rencontre, et c’est aussi un peu rêver de choses que l'on n’aurait pas forcément imaginées." Léonie Brossier, 14 ans vit en famille sur un voilier polaire en Arctique. (ERIC BROSSIER) Un voilier prisonnier des glaces pendant huit mois En hiver, et pendant presque huit mois de l’année, le voilier de Léonie Brossier se laisse prendre dans les glaces du Nunavut, tandis qu’en été, il peut y naviguer. Vaste territoire autochtone, le Nunavut fait partie du Grand Nord canadien. Et pour la deuxième année consécutive, la collégienne de 14 ans s’est engagée pour y mener une mission scientifique du 25 juillet au 1er septembre 2021. Départ du village de Grise Fiord vers le Nord de l’île Devon puis vers les côtes Est et Sud de l'Île Ellesmere. Je vais faire des relevés scientifiques à l'aide notamment de bouteilles Niskin qui permettent de remonter de l'eau de mer, qui est ensuite analysée par des spécialistes. L’équipe étudie l’impact de la fonte des glaces sur l’écosystème marin en mesurant par exemple la teneur en nutriments dans l’eau. Léonie, 14 ans Les Inuits sont les gardiens du territoire. Ils participent à ces recherches. Pour découvrir le site de Léonie, c'est ICI

