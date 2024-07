Un bilan de santé à travers la température du visage

Le samedi à 8h26 et 12h26 et le dimanche à 10h26.

Géraldine Zamansky, journaliste au magazine de la santé sur France 5, évoque une étude chinoise qui révèle que la chaleur de notre visage pourrait traduire bien plus qu’un état fiévreux.

franceinfo : Des chercheurs chinois pensent pouvoir un jour diagnostiquer le diabète par exemple en prenant simplement la "température faciale" ?

Géraldine Zamansky : Oui, leur espoir est de dépister très tôt des maladies, en prenant plus précisément les températures de notre visage. C’est-à-dire à différents endroits, avec une caméra thermique.

Grâce aux mesures réalisées avec plus de 2800 personnes de 20 à 90 ans, ils ont d’abord identifié l’évolution liée au vieillissement. En résumé, le visage devient plus froid, surtout au niveau du nez. Ensuite, ils ont constaté que certains participants avaient un âge thermique plus élevé que leur âge réel. Principales causes : le manque de sommeil et un mauvais état de santé.

Un examen plus précis des résultats a alors permis d’établir des "portraits types" de plusieurs maladies, comme me l’a expliqué Jin Dong Jackie Han, chercheuse de l’Université de Pékin, au cœur de cette énorme étude.

Alors quelles seraient les caractéristiques thermiques du diabète par exemple ?



Le diabète se traduit par une température plus élevée, au niveau de la partie supérieure des yeux. Alors que ce sont les joues qui s’échauffent, en cas d’hypertension par exemple. Ce que je vous résume très vite correspond en fait à des calculs complexes, réalisés avec l’aide d’une intelligence artificielle. Et Jin Dong Jackie Han, m’a précisé que la pertinence de ce "diagnostic" atteint les 80%.

L’hypothèse de l’équipe, c’est que la finesse de la peau du visage, associée à la présence de nombreux vaisseaux sanguins – surtout autour des yeux – crée une sorte de fenêtre sur ce qui se passe à l’intérieur de l’organisme. Et cela enthousiasme particulièrement les médecins chinois, dont les savoirs traditionnels accordent une place importante à l’examen du visage.

Ce serait une excellente nouvelle pour ceux qui détestent les prises de sang ?



Oui mais il faut encore d’autres travaux avant d’espérer faire ces diagnostics thermiques en routine. Alors en attendant, la prise de sang faisait encore partie de l’étude. Elle a confirmé, en cas de pathologies, la présence d’inflammation ou d’autres dérèglements, qui peuvent se traduire – pour faire très simple – au niveau de la température corporelle.

Et pour finir, les chercheurs ont voulu évaluer l’effet de l’activité physique. Ils ont demandé à 23 participants de faire 800 sauts à la corde par jour pendant deux semaines. Résultat : moins cinq ans d’âge thermique ! Alors profiter de l’été pour bouger un peu plus, sans oublier de mieux dormir, pourrait permettre de "rajeunir…

