Soigner les maladies chroniques grâce à l’activité physique adaptée

Martin Ducret, médecin et journaliste au Quotidien du Médecin, nous parle aujourd’hui de l’activité physique adaptée (APA), des exercices programmés par un professionnel de santé, adaptés à la pathologie du patient, sa condition physique et à ses envies.

franceinfo : C'est une nouvelle importante dont vous nous parlez aujourd'hui, qui concerne notamment les personnes concernées par des pathologiques cancéreuses ?

Martin Ducret : Oui, l’activité physique adaptée, l’APA, est au cœur de l’actualité car depuis décembre dernier, elle peut être remboursée par l’assurance maladie pour les malades atteints de cancer.

En effet, en cas de cancer, "de nombreuses études prouvent que l’activité physique est bénéfique à tout moment de la prise en charge des patients", m’a expliqué le Dr Jennifer Arrondeau, oncologue à l'Hôpital Cochin et avec qui je travaille dans le service de médecine de l'exercice et du sport à l'hôpital Hôtel-Dieu à Paris.

Tout d’abord, elle est efficace en prévention de la survenue de nombreux cancers, comme celui du sein et du côlon. "Ensuite, pendant le traitement d’un cancer, l’activité physique améliore la qualité de vie, m’a précisé le Dr Arrondeau. Elle diminue l’anxiété, la sensation de fatigue, et elle freine la perte de masse musculaire. Après le traitement, elle permet de récupérer plus vite et pour certains cancers de diminuer le risque de mortalité."

Mais l’activité physique adaptée concerne d’autres maladies ? Pas seulement les patients atteints d’un cancer ?

Oui, absolument. Elle est bénéfique pour un grand nombre de maladies chroniques, aussi bien le diabète, l’obésité, la dépression, l'infarctus du myocarde ou encore la bronchite chronique (BPCO), pour ne citer qu’elles.

En pratique, comment se déroule la prise en charge d’un patient ?

Par exemple, dans le service où j’exerce, le patient, adressé par un médecin, bénéficie d’un bilan médical et d’un bilan physique par un enseignant en activité physique adaptée (EAPA).

Ce professionnel de santé (dont j’ai déjà parlé dans une chronique) va ensuite établir un programme individualisé au sein du service, de 3 demi-journées par semaine pendant six semaines, adapté à l'état de santé du patient, pour gagner en endurance, se muscler, et lui apprendre à mieux connaître son corps, grâce à diverses activités : vélo d'appartement, tennis de table, tir à l’arc et plein d’autres exercices ludiques en tous genres.

À la fin des six semaines et à deux reprises pendant un an, le patient est réévalué pour constater les progrès sur son état de santé, et l'enseignant en APA lui fournit des pistes pour qu’il pratique à domicile, dans un club ou une association. Le but d’un tel programme est de lui donner goût à l’activité physique, pour qu’il en fasse régulièrement sur le long terme.