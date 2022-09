Se remettre au sport en cette rentrée

Le samedi à 7h21, 9h21 et 11h21

Après avoir pris du bon temps pendant les vacances d’été, il est temps de se remettre au sport ! Mais pas facile quand on travaille beaucoup ou quand on est allergique aux efforts. Les précisions de Martin Ducret, médecin et journaliste au Quotidien du Médecin.

franceinfo : Alors faut-il nécessairement pratiquer une activité physique pour être en bonne santé ?

Martin Ducret : Et oui, ce n'est pas un secret, le sport permet de se protéger contre une multitude de pathologies comme le cancer ou l’arthrose. Grâce à lui, le sommeil est plus réparateur et l’humeur s’améliore. C'est même un traitement à part entière pour les personnes souffrant de maladies chroniques. D’ailleurs, la haute autorité de santé a fixé des objectifs d’activité physique précis pour être en bonne santé.

Quels sont ces objectifs ?

Pour la population générale, le minimum requis est de faire 30 min d’exercice cardiovasculaire à intensité modérée, cinq fois dans la semaine, sachant qu'une intensité modérée signifie que l’on est légèrement essoufflé mais que l’on peut parler, c’est le cas par exemple de la marche rapide ou du vélo. Il faut associer à ces séances de cardio, des exercices d’étirements et de renforcement musculaire, et ça deux fois par semaine.

Cela semble compliqué de tenir ces objectifs !

Effectivement, ça peut paraître compliqué. Avant tout, il est important de garder en tête que le sport, au-delà d’être un loisir, est une nécessité ! L’exemple que je donne à mes patients, c’est que le sport c’est un peu comme se laver les dents, c’est contraignant au début, mais une fois intégré dans son quotidien, ça devient une habitude indispensable.

Concrètement, pour les débutants, il faut commencer progressivement, selon ses capacités et surtout être régulier. Une solution simple est de s'inscrire à une salle de sport, à la piscine ou à des cours collectifs, être si possible supervisé par un coach sportif, et pratiquer dans l’idéal trois fois par semaine. Je vous entends déjà dire que ça fait beaucoup pour un débutant, mais rassurez-vous ! Une fois par semaine, c’est déjà bénéfique pour la santé !

Pour ceux qui ont moins de temps ou un plus petit budget, il existe des programmes d’exercices sur applications mobiles ou sur YouTube pour pratiquer à la maison. Enfin pour les sportifs déjà confirmés, l’idéal est d’alterner avec plusieurs activités dans la semaine, par exemple le yoga et la course à pied. Cela permet de travailler le cardio, la souplesse et le renforcement musculaire. N’en déplaise donc à Winston Churchill qui disait que l’absence de sport était son secret pour rester en forme, retenez plutôt que le sport, c’est la santé !