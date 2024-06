Se mettre à soulever de la fonte à la retraite, ça marche encore !

Le samedi à 8h26 et 12h26 et le dimanche à 10h26.

Se muscler après la retraite : oui, c'est possible. Géraldine Zamansky, journaliste au Magazine de la Santé sur France 5, nous fait partager cette semaine des résultats plutôt encourageants.



franceinfo : Des résultats encourageants d’une recherche danoise qui a mobilisé des "jeunes retraités" ?

Géraldine Zamansky : Oui, 128 Danois, âgés en moyenne de 71 ans, ont effectivement réussi à contrer la fatalité. Leur force au niveau des jambes est restée intacte, quatre ans après le début d’un défi original : faire une heure de musculation intensive, trois fois par semaine, dans une salle de sport pendant un an.

La règle : être épuisé à la fin du nombre requis de répétitions du même exercice. S’ils arrivaient à en faire plus : le poids soulevé était augmenté. Jambes, bras, abdominaux, toutes les parties du corps ont travaillé. Ensuite, leur évolution a été comparée à un autre groupe, chargé de faire exercices dits modérés, une fois à l’hôpital, et deux fois chez eux. Sans oublier le troisième groupe qui devait simplement poursuivre ses activités physiques habituelles.



Et seules les jambes confrontées aux machines "de torture" ont donc préservé leur force ?



Absolument. Pourtant, les espoirs de maintien étaient au moins aussi importants pour le groupe "modéré", comme me l’a expliqué Mads Bloch-Ibenfeldt, au cœur de cette étude de la Faculté de Médecine de Copenhague.

L’idée était qu’ils auraient moins de mal à tenir un an, et surtout qu’ils continueraient, après. Et Mads Bloch-Ibenfeldt le pensait vraiment, quand il a vu les premières réactions souvent très négatives face aux machines. Mais l’émulation du groupe et le sens du devoir ont limité les abandons. Certains ont même augmenté leur masse musculaire en 12 mois.

C’est cette masse musculaire qui est restée plus longtemps après des efforts intenses ?



Alors au niveau global, oui, l’effort intense en salle de sport, laisse un corps plus musclé quatre ans plus tard. Mais ce n’est pas le cas pour les jambes, dont les muscles ont perdu à peu près le même volume dans les trois groupes. À taille équivalente, le passage sur les machines aurait donc amélioré, optimisé, le fonctionnement des muscles.

Or, cette force préservée réduit le risque de chute et de mortalité associée, chez les personnes âgées. Car une fracture peut alors avoir des conséquences dramatiques. Il n’est donc jamais trop tard pour faire intensément travailler ses muscles, même chez soi. Avec des bouteilles d’eau comme haltères, et quelques accessoires peu coûteux, pour les jambes par exemple. Sans oublier d’en parler à son médecin avant.

Et pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas s’y mettre, une autre équipe de Copenhague a constaté qu’un exercice régulier tout au long de la vie créait aussi à 70 ans des muscles plus efficaces, plus "jeunes", au niveau cellulaire. Et bien sûr, si possible, commencer sans attendre la retraite...



