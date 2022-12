Rhume et grippe : les médicaments en vente libre à écarter des soins

C'est ma santé Martin Ducret et Géraldine Zamansky Le samedi à 7h21, 9h21 et 11h21

Martin Ducret, médecin et journaliste au "Quotidien du Médecin" Avec les épidémies de rhume et de grippe, les malades se ruent dans les pharmacies pour acheter du dolirhume, de l’actifed ou encore de l’humex pour aider à améliorer leurs symptômes.

Dolirhume, actifed ou encore de humex, la saison des grippes et des rhumes est bien là, mais attention, ces médicaments en vente libre en pharmacie présentent plus de risques que de bénéfices.

franceinfo : Pour quelles raisons sont-ils potentiellement dangereux ?

Martin Ducret : Selon la revue Prescrire, une revue médicale indépendante qui dresse chaque année un bilan des médicaments à écarter des soins, ces médicaments qui contiennent de la pseudo-éphédrine, une substance qui permet de “déboucher” le nez quand il est encombré, peuvent entraîner de graves troubles cardiaques, digestifs ou neurologiques, parfois mortels.

Alors pas de panique, ces effets indésirables sont bien heureusement rares, mais ils existent. Donc choisir un traitement comme l’actifed ou l’humex quand on a le nez bouché, c’est prendre un risque inutile alors qu’il existe une solution sûre et tout aussi efficace: l’eau de mer (de l’eau salé), également en vente libre à la pharmacie.

Il n’y a pas que ces médicaments qu’il vaut mieux ne pas prendre en cas de rhume ?

Oui, on peut citer une grande majorité de sirops pour la toux en vente libre – hélicidine, humex toux, Clarix pour ne citer qu’eux – des sirops pas plus efficaces qu’un thé avec du miel. Il y a aussi le célèbre toplexil, un sirop qui contient de l'oxomémazine, une substance à risque d’effets secondaires, comme de la somnolence. Donc en cas de toux, optez pour une bonne cuillère de miel dans du thé ou des pastilles au miel. C’est efficace et sans risque d’effet indésirable !

Et concernant l’ibuprofène ?

Alors l’ibuprofène, en vente libre également, est un médicament anti-inflammatoire qui peut-être efficace en cas de douleur, comme les migraines ou encore les douleurs articulaires. Mais attention à ne surtout pas en prendre en cas d'infection, car il baisse l’immunité et peut entraîner des infections beaucoup plus graves. Il faut donc privilégier le paracétamol, plus connu sous le nom de doliprane ou de dafalgan, qui est efficace contre les douleurs et la fièvre.

S'ils sont inutiles et potentiellement dangereux, pourquoi ces médicaments ne sont-ils pas interdits ?

Parce que ça ne ferait pas l'affaire des laboratoires et que certains patients ont besoin de solutions pour soigner leurs symptômes. Mais, en cas d’infection virale, il vaut mieux privilégier des médicaments sûrs et surtout se reposer.

Le repos est probablement le traitement le plus efficace et ça nécessite parfois un arrêt de travail. Bien entendu, en cas de doute sur la prise d’un médicament, il ne faut pas hésiter à consulter son médecin.