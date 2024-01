Quelles sont les causes et les conséquences d'une rupture du ligament croisé ?

Le skieur alpin français Alexis Pinturault a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur le 12 janvier dernier lors du Super-G de Wengen en Suisse. L’occasion pour le docteur Martin Ducret, médecin et journaliste au Quotidien du Médecin, de faire le point sur cette blessure du genou fréquente chez les sportifs…

franceinfo : C'est une blessure qui touche le genou ?

Martin Ducret : Oui, mais commençons par un peu d’anatomie. Il existe deux ligaments qui se croisent en plein milieu du genou, ce sont les ligaments croisés, antérieur et postérieur. Ils stabilisent l’articulation en reliant le fémur et le tibia. Ils peuvent se rompre lors d’un traumatisme, mais rarement tous les deux en même temps. Dans 90% des cas, c'est uniquement le ligament croisé antérieur qui est concerné par la rupture. On devrait donc dire : "Je me suis fait une rupture DU ligament croisé" et non pas "DES ligaments croisés", comme on l'entend trop souvent dans les médias.

Comment survient cette blessure ?

Lors d’un traumatisme du genou, majoritairement lors de la pratique d’un sport qui sollicite beaucoup les genoux, comme le ski ou le foot. Par exemple lors d’un shoot dans le vide, d’un changement d’appui brutal, du croisement des skis ou encore d’une chute en hyperflexion. En cas de rupture du ligament croisé antérieur, le genou va généralement gonfler, être moins mobile, faire mal et limiter la marche. J’alerte sur le fait qu’il y a plus de risques de rupture quand on manque préparation physique. Avant de reprendre un sport, comme le ski par exemple, il est impératif de bien se muscler les cuisses !

Comment prend-on en charge cette blessure ?

En cas de traumatisme, il faut consulter rapidement un médecin, idéalement un médecin du sport, qui va examiner le genou, prescrire une radiographie pour éliminer une fracture et surtout une IRM pour confirmer le diagnostic. Dès les premiers jours suivant l’accident, la marche est généralement possible avec des béquilles et une attelle articulée qui protège le genou. Ensuite il faudra faire de la rééducation avec un kinésithérapeute pendant quelques semaines pour récupérer en mobilité, en force musculaire et en équilibre.

Faut-il opérer obligatoirement une rupture du ligament croisé ?

Le Dr Antoine Lucet, chirurgien orthopédiste à Marseille, explique que "la prise en charge chirurgicale est recommandée chez les patients jeunes et sportifs, ou en cas d’instabilité du genou malgré une bonne rééducation, pour limiter l'usure du genou dans le temps". Je précise que l’instabilité – cette conséquence de la rupture du ligament – est une sensation de dérobement du genou, comme s' il celui-ci ne tenait pas en place lors de certains mouvements.

Le Dr Lucet, ajoute : "Pour les autres patients, moins jeunes et sans instabilité, l’opération se discute au cas par cas, car celle-ci n’est pas sans conséquence. La rééducation postopératoire est longue, elle demande du temps et de la motivation.” Il faut savoir que la reprise de la marche se fait en moins de 3 semaines, la reprise de la course à pied entre 3 et 4 mois et la reprise de tous les sports, comme le foot ou le ski, au bout de 9 mois environ.