Prendre en charge l'ostéoporose

Avec Martin Ducret, médecin et journaliste au Quotidien du Médecin, on parle aujourd'hui de l’ostéoporose qui touche près de 40% des femmes de plus de 65 ans, mais aussi certains hommes.

franceinfo : Tout d’abord, qu’est-ce que l’ostéoporose ?



Martin Ducret : L’ostéoporose, c’est quand les os deviennent fragiles, ils sont alors moins robustes et risquent plus facilement de se casser en cas de chute, ou lors d’un traumatisme de faible intensité. Il ne faut pas la confondre avec l'arthrose, une maladie qui détruit les articulations – genoux, hanches, dos – qui fait mal et qui entraîne des raideurs.



À quoi est due l'ostéoporose ?

La première cause est le vieillissement. Il y a aussi l’hérédité, la prise de corticoïdes au long cours, certaines maladies hormonales ou encore la ménopause, surtout quand elle arrive avant 40 ans. Alors attention ! Vous entendez le mot ménopause, mais cette maladie touche aussi les hommes. On compte un homme atteint, pour 2,5 femmes.



Une vaste étude américaine vient d’être publiée sur la prise en charge de l’ostéoporose. Elle a cherché à évaluer les différents traitements qui existent ?



Oui, pour connaître leur bénéfice, mais aussi leurs risques, et dans quel cas il faut les prescrire. Cette étude a donc permis une mise à jour des recommandations américaines sur la prise en charge de l'ostéoporose, qui sont peu ou prou les mêmes qu’en France.



Et alors comment se soigne cette maladie ?



Comme me l’a signalé le Dr Célia Delpech, rhumatologue à l'hôpital Henri-Mondor, “le plus dur ce n’est pas de traiter l’ostéoporose, mais plutôt de dépister cette maladie silencieuse, le plus souvent découverte après la survenue d’une fracture sans choc violent.”



Pour la dépister et la diagnostiquer, on se sert d'une radiographie de l’os, qui s’appelle une ostéodensitométrie, et qui permet de calculer la densité osseuse. Plus elle est basse, plus l’os est fragile. Un examen qui n'est pas prescrit systématiquement, mais seulement chez les patients à risque d’ostéoporose.



Une fois la maladie diagnostiquée, il existe des médicaments à prendre sur plusieurs années comme les bisphosphonates, les plus utilisés, qui ralentissent la dégradation de l’os. Il faut bien évidemment associer un apport suffisant en calcium et en vitamine D, et surtout faire de l’activité physique en charge, pour stimuler l’os, la marche nordique par exemple, et travailler son équilibre pour éviter la chute, et donc, la fracture.