Participer à un événement sportif pour plus de longévité

C'est ma santé Géraldine Zamansky et Martin Ducret Le samedi à 8h26 et 12h26 et le dimanche à 10h26.

Martin Ducret, médecin et journaliste au Quotidien du Médecin, nous parle aujourd'hui d'une vaste étude qui révèle que participer à un événement sportif, comme le semi-marathon de Paris qui a lieu aujourd’hui dimanche 3 mars par exemple, n'entraîne pas plus de risque de mort subite, et diminue le risque de décès sur le long terme.

franceinfo : Vous annoncez une bonne nouvelle pour les amateurs de sport ?

Martin Ducret : Oui, c’est une étude néerlandaise inédite, sur plus de 700.000 personnes, qui a comparé le risque de survenue de décès entre des participants à au moins un événement sportif à grande échelle (type course à pied, cyclisme ou marche) et des personnes n’ayant participé à aucun événement de ce type.

Au total, les participants n’avaient, d’une part, pas plus de risque de décès que les non-participants pendant ou dans les 7 jours suivant l'événement, et surtout leur risque de décès, toutes causes confondues, était réduit de plus de 30% pendant les 3 années qui suivent l'événement…

Donc en résumé : participer à un événement sportif à grande échelle, comme un semi-marathon, n’entraîne pas plus de risque de mort subite pendant la course et les jours suivants, et permet une meilleure survie sur le long terme !

Si le risque de mort subite n’est pas augmenté dans cette étude, ça signifie que la pratique d’un exercice intense n’est pas dangereuse pour le cœur ?

Dans la très grande majorité des cas, heureusement non, ce n’est pas dangereux. Mais attention, tout dépend de l’âge de la personne, de l’état de son cœur et de sa pratique sportive. Par exemple, une personne qui a 60 ans, qui fume et qui n’a pas fait de sport depuis 20 ans, a beaucoup plus de risques d’avoir une maladie du cœur.

La pratique d’une activité physique intense pourrait alors entraîner une complication cardiaque pouvant aller jusqu'à la mort subite. “Ce n’est donc pas le sport qui est responsable de la maladie cardiaque, m’a expliqué le Dr François Raoux, cardiologue à l’INSEP et à l’Institut Montsouris à Paris, c’est l’exercice physique qui est révélateur d’une maladie cardiaque non connue, et parfois silencieuse.”

D’où l’importance de réaliser une consultation avec un médecin pour dépister une éventuelle maladie cardiaque sous-jacente ?

Tout à fait. Même si, pour de nombreux patients, elle est une simple formalité, cette consultation médicale avec auscultation cardiaque, et surtout, la réalisation d’un électrocardiogramme (un examen qui permet de mesurer l'activité électrique du cœur et de détecter des anomalies), ​​demeure indispensable avant toute pratique d’une nouvelle activité physique, d’autant plus chez un sujet âgé avec des facteurs de risque.

À l’issue de cette consultation, le médecin vous délivrera un certificat médical, ce qui vous laissera tout le loisir de participer à un semi-marathon, voire un marathon pour les plus courageux !