Ménopause : bientôt un nouveau traitement ?

Un traitement prometteur encore à l'étude sur les troubles de la ménopause ? Les précisions de Martin Ducret.

Martin Ducret, médecin et journaliste au Quotidien du Médecin nous parle aujourd’hui d’un nouveau traitement, encore à l’étude et prometteur, pour soulager les symptômes liés à la ménopause, une période de vie qui survient chez les femmes aux alentours de 50 ans.

franceinfo : Quels sont ces symptômes ?

Martin Ducret : Ils sont nombreux : on peut citer les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, les troubles de l’humeur, les troubles urinaires, ou encore des douleurs articulaires et musculaires.

Quel est ce nouveau traitement qui permettrait de soulager ces symptômes désagréables ?

Son nom est le Fezolinetant. C’est un traitement non hormonal qui agit sur le thermostat du corps humain situé dans le cerveau. D’après deux récentes études internationales, il permettrait de diminuer, avec un risque minimal d’effets indésirables, la fréquence et l’intensité des bouffées de chaleur et des troubles du sommeil.

Qu’apporterait ce nouveau traitement par rapport au traitement actuel ?

Il pourrait être une alternative au traitement hormonal qui est le traitement de référence. Pour bien comprendre, la ménopause c’est l’arrêt de la sécrétion de 2 hormones (œstrogène et progestérone). Les règles disparaissent mais laissent place, chez 80% des femmes ménopausées, à des symptômes désagréables que j’ai cités, mais aussi à des affections plus graves comme l’ostéoporose ou encore des maladies cardiovasculaires.

Bien souvent, le sport, l’alimentation, des compléments alimentaires et une bonne hygiène de vie ne sont pas suffisants pour soulager ces symptômes. Un traitement médicamenteux s’avère donc indispensable. Dans ce cas, le traitement est plutôt simple, il suffit de fournir au corps les 2 hormones manquantes: c’est le traitement hormonal de la ménopause.

Mais, certaines femmes ne peuvent pas recevoir ce traitement en raison de contre-indications à l’administration d’hormones, comme un antécédent de phlébite ou de cancer du sein. C’est dans ce cas que le Fezolinetant s'avère particulièrement intéressant.

Mais un traitement non hormonal, comme le Fezolinetant, n’est-il pas préférable à un traitement avec des hormones, potentiellement dangereux ?

Contrairement aux idées reçues, non ! Le traitement hormonal est de loin le traitement le plus efficace sur les troubles liés à la ménopause, avec des risques d’effets indésirables limités grâce à l’utilisation d’hormones naturelles et un suivi régulier. C’est ce que m’a confirmé le Dr Michel Mouly, gynécologue, cancérologue et auteur d’un livre passionnant sur la ménopause.

Pour lui "ce traitement devrait être beaucoup plus prescrit. Seulement 5% des femmes ménopausées en bénéficient alors que 80% d’entre elles souffrent de troubles liés à la ménopause."

Le Fezolinetant ne remplacera pas le traitement hormonal mais il semble prometteur comme traitement alternatif, particulièrement pour les bouffées de chaleur. Mais d’autres études doivent confirmer son efficacité pour espérer le voir un jour dans nos pharmacies.