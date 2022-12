Les risques de blessures des mains le soir du réveillon

Le samedi à 7h21, 9h21 et 11h21

Il y a plusieurs sources de dangers pour nos doigts pendant cette nuit du réveillon. Inventaire des petits accidents des fêtes qu’il faut prendre au sérieux pour éviter toute aggravation possible.

Nous prenons un petit peu d’avance pour les vœux. Pour vous souhaiter une nouvelle année sans passage par un service d’urgence SOS mains...Les conseils précieux de Géraldine Zamansky, journaliste au Magazine de la Santé sur France 5.

franceinfo : Le risque qui concerne le plus grand nombre, c’est la coupure à cause d’un verre brisé ?

Géraldine Zamansky : À minuit, les gestes ne sont plus toujours très bien maîtrisés. Alors au moment des vœux, les verres se heurtent un peu trop brutalement et se brisent. Les mains sont en première ligne, comme le constate le Dr Adeline Cambon-Binder, chirurgien de la main à l’hôpital Saint-Antoine à Paris, (maître de conférence à Sorbonne Université).

Elle a réparé plus d’une plaie "festive" au matin des 1er janvier. Et heureusement que ces blessés étaient venus se faire examiner sérieusement. Car avec un tendon seulement à moitié sectionné, un doigt peut d’abord continuer à bouger, mais finir par se bloquer si la rupture devient complète, faute d’opération. Et, en cas de nerf ou de petite artère coupés, une micro-chirurgie spécialisée s’impose pour suturer les deux extrémités.

Une autre menace concerne les amateurs d’huîtres ?

Tout à fait, avec, une forme de blessure particulièrement vicieuse, explicitée par le Dr Cambon-Binder. S’il n’y a pas une bonne protection comme un torchon plié plusieurs fois pour tenir l’huître, le pic du couteau risque de perforer la paume de la main. Prendre la direction des urgences est souvent évident quand l’ouverture est importante. Mais si elle semble minuscule, il faut aussi y aller pour en faire contrôler la profondeur.

Il suffit par exemple d’une micro-brèche dans la gaine qui entoure un des tendons responsables de la mobilité des doigts pour qu’une infection s’y propage. Au moindre doute, l’urgentiste vous orientera vers un spécialiste. Seule, l’exploration complète de la plaie au bloc opératoire permettra d’identifier les lésions. De réparer et surtout de nettoyer. Sinon, la menace peut se concrétiser très vite par le gonflement d’un doigt qui devient tout rouge en s’infectant. C’est un phlegmon.

Trop attendre risque de laisser de graves séquelles ?

Oui, comme par exemple une raideur importante. Alors le Dr Cambon-Binder insiste : à la moindre anomalie autour de ce genre de "tout petit bobo", n’ayez pas peur d’aller consulter aux urgences. Vous sauverez peut-être votre dextérité.

Cette spécialiste m’a enfin fait part d’un espoir : la baisse du nombre de doigts perdus dans l’explosion de mortiers d’artifices ou de gros pétards. Après des interdictions locales à chaque réveillon, c’est une loi nationale qui freine désormais leur vente. Alors s’il vous plaît, pour sauver vos mains cette nouvelle année, et les suivantes, n’allez surtout pas en chercher sur Internet pour faire un feu d’artifice privé !