Les maladies des poils et des cheveux

Le samedi à 7h21, 9h21 et 11h21

Martin Ducret et Géraldine Zamansky

C'est ma santé Martin Ducret et Géraldine Zamansky Le samedi à 7h21, 9h21 et 11h21

Martin Ducret, médecin et journaliste au "Quotidien du Médecin", nous parle aujourd’hui des maladies qui concernent les poils et les cheveux.

Le musée des Arts décoratifs à Paris présente une exposition consacrée aux cheveux et aux poils dans le monde occidental jusqu'au 17 septembre. Martin Ducret, médecin et journaliste au Quotidien du Médecin, a saisi cette occasion pour évoquer les maladies des cheveux et des poils.

franceinfo : Beaucoup de personnes rencontrent au cours de leur existence des problèmes avec leur système pileux ou les cheveux ?

Martin Ducret : Oui, tout à fait, j’ai vu le week-end dernier l’exposition "Des cheveux et des poils" au musée des Arts Décoratifs à Paris, et ça m'a rappelé des pathologies ou des angoisses rencontrées chez mes patients. Une bonne occasion de faire le tri sur le sujet.

Il y a les problèmes qui concernent un excès de poils ?



Oui, et il faut bien différencier deux types d'excès de poils ! Il existe des personnes avec beaucoup de poils, femme ou homme, en raison de leur origine ethnique et génétique. Ce développement, plus prononcé de poils dans des régions normalement poilues, s’appelle l’hypertrichose. Ce n’est pas du tout une maladie, mais ça peut entraîner des problèmes d’ordre esthétique voire psychologique.

Par contre, l’hirsutisme, c’est pathologique ?

Exactement. L’hirsutisme, qui touche exclusivement les femmes, est une maladie où les poils poussent excessivement dans des zones qui en sont normalement dépourvues. Une femme qui a de la barbe, ou des poils dans le dos, par exemple. C’est lié à une sécrétion trop élevée d’hormone, et ça nécessite une recherche de la cause par un médecin endocrinologue.

Illustration de l'alopécie. (ANASTASIIA YANISHEVSKA / 500PX PLUS / GETTY IMAGES)

À l’inverse de l'excès, il existe la perte de poils ou de cheveux qu’on appelle l’alopécie ?

Oui, d’ailleurs, j’ai déjà fait une chronique sur l'alopécie androgénique, une perte naturelle de cheveux, très fréquente, qui touche majoritairement les hommes. Chez les femmes, la perte de cheveux est généralement moins importante et peut varier en fonction des saisons, ou survenir en cas de grossesse ou de ménopause. Il y a également les carences en fer, les problèmes de thyroïde ou encore certains médicaments qui peuvent être en cause.

Par ailleurs, il existe une forme un peu spéciale d'alopécie ?

Oui, c’est la pelade, une maladie auto-immune de cause inconnue, qui se manifeste par des zones arrondies de perte de poils ou de cheveux. On appelle ça des plaques. Bien souvent, ces plaques sont restreintes, et les poils repoussent tout seuls, en quelques semaines.

Mais parfois, la pelade peut se généraliser, comme on l’a vu chez l’ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui a perdu ses sourcils, et une partie de sa barbe. Dans ce cas, les zones sans poils, ni cheveux, ne repoussent pas forcément, même avec l’aide de médicaments comme la cortisone ou d'autres thérapies. Heureusement, cette maladie n’est pas grave, mais peut, par contre, entraîner une certaine gêne esthétique.