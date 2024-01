Les boissons 100% jus de fruits risquent de donner du surpoids aux jeunes enfants

Le samedi à 8h26 et 12h26 et le dimanche à 10h26.

Mauvaise nouvelle pour tous ceux qui pensent qu’un verre de jus de fruits est l’équivalent d’une des 5 portions de fruits et légumes recommandées par jour. Les explications de Géraldine Zamansky, journaliste au Magazine de la Santé sur France 5.

franceinfo : Une étude montre qu’il faut limiter cette boisson, surtout pour les enfants, et préférer manger une orange par exemple ?

Géraldine Zamansky : Oui ! Désolée pour les parents qui se rassuraient sur l’équilibre du petit-déjeuner de leurs enfants grâce au jus d’orange matinal. En fait c’est pour les moins de 8 ans que chaque verre quotidien supplémentaire de cette boisson peut provoquer la plus importante prise de poids. Tel est l’implacable conclusion obtenue par des chercheurs canadiens à partir de l’analyse de 42 études ayant suivi, en tout, près de 46 000 enfants et plus de 268 000 adultes. Et, je vais tout de suite décevoir ceux qui espèrent échapper à ce verdict avec des 100% pur jus, sans sucre ajouté : c’était le seul type de jus choisi par ces 300 000 volontaires en tout.

Donc remplacer le soda par du jus de fruits ne suffit pas à protéger la santé des enfants ?

Non, et le coupable – vous l’avez sans doute deviné – c’est le sucre. En moyenne 20 grammes par verre, soit presque autant que dans le plus célèbre des sodas ! Cela a été vérifié plusieurs fois. Or, cela représente l’ensemble de la dose de sucre quotidienne recommandée pour un enfant, comme l'explique le Dr Vasenti Malik, elle est chercheuse en nutrition à l’Université de Toronto et a coordonné cet immense travail. Chaque verre supplémentaire conduit ainsi à un excès de sucre qui explique la prise de poids. Alors le Dr Malik recommande de ne pas dépasser un demi-verre de jus de fruits par jour. Mais surtout, d’essayer d’éviter cette habitude et de préférer donner un fruit entier à manger.

Mais qu’y a-t-il de si différent entre le fruit entier et son jus pour la santé ?



La grande différence, ce sont les fibres. Ces fameuses fibres qui sont essentielles à la bonne santé de notre tube digestif. Avec une meilleure absorption, moins brutale, du sucre par l’organisme. Et puis l’apport en vitamines est garanti. À côté de cette routine pour ses propres enfants, le Dr Malik met aussi des morceaux de fruits dans des carafes d’eau pour recréer une boisson qu’ils adorent. Avant de finir, une pensée pour les adultes. Bien sûr, proportionnellement, 20g de sucre les impactent moins, mais des études montrent quand même qu’à plus de 2 verres par jour, le risque de prise de poids devient réel. Surtout avec les jus de pommes et de raisins, par rapport à celui de grenade par exemple, ou encore certains "super jus" très riches en vitamines, pris en petite quantité.

Pour aller plus loin : L’étude (en anglais).