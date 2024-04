Les bienfaits du toucher

Le samedi à 8h26 et 12h26 et le dimanche à 10h26.

Avez-vous déjà ressenti du bien-être après un câlin, à la fin d'une journée stressante, à la suite d'une caresse sur l’épaule en cas de déprime, ou après une séance de massage ? C’est probablement grâce aux bienfaits du toucher, le premier de nos sens à se développer quand nous naissons.

franceinfo : Une grande étude publiée dans la revue Nature Human Behaviour, a tenté d’évaluer ses effets positifs sur notre santé physique et mentale…

Martin Ducret : Oui, c’est une étude néerlandaise, une méta-analyse, c’est-à-dire que les auteurs ont sélectionné les études considérées comme les plus sérieuses parmi des centaines sur le sujet.

Au total, plus de 130 études internationales réunissant environ 10 000 participants ont révélé que le toucher peut être bénéfique à tous les âges de la vie, que l'on soit malade ou en bonne santé.

Chez l’adulte, il diminue les symptômes d’anxiété et de dépression, il réduit la sensation de douleur, de fatigue et améliore le sommeil. Il permet également de faire baisser la pression artérielle, la fréquence cardiaque et le taux de cortisol (l’hormone du stress). Chez le nouveau-né, il favorise la prise de poids et régule les enzymes du foie, la température, la respiration et aussi le cortisol.

Mais quand vous parlez de toucher, ça correspond à quoi ?

Dans la plupart des études analysées, le toucher correspond principalement à des massages mais aussi à des caresses ou des câlins, et il n’a pas besoin d’être long, moins de 20 minutes suffisent. En revanche, plus il est fréquent plus ses effets sont bénéfiques.

Pour le nouveau-né, c’est le contact peau à peau qui apporte le plus de réconfort, d’autant plus quand c’est un de ses parents qui le câline. Chez les adultes par contre, les effets du toucher peuvent être tout aussi positifs que cela soit un proche ou une personne moins familière, comme un professionnel de santé par exemple.

Et même le contact avec un robot ou un objet peut avoir des avantages ?

Oui, ça parait étonnant, mais être touché par un robot qui ressemble à un être humain, ou même se lover dans une couverture lestée améliore le bien-être chez bon nombre de personnes. Bien évidemment, le contact avec un humain en chair et en os est préférable, en particulier sur la santé mentale où la composante émotionnelle liée au toucher est essentielle.

Pour finir, même si ça parait évident, je signale que l’acte de toucher nécessite un consentement et que le besoin de contact physique est variable d’une personne à l’autre. Donc pas d'inquiétude pour ceux qui ne sont pas trop branchés câlins. Pour les autres, n'hésitez pas, des caresses ou un massage ne peut que vous faire du bien !