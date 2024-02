Les bains d’eau glacée sont-ils bons pour la santé ?

Le samedi à 8h26 et 12h26 et le dimanche à 10h26.

C'est ma santé Géraldine Zamansky et Martin Ducret

Cette pratique de l'immersion rapide dans de l'eau glacée aurait de nombreuses vertus, telles que renforcer le système immunitaire ou améliorer les performances musculaires.

franceinfo : Qu’en est-il réellement ?

Martin Ducret : Notre corps a une température d’environ 37°C, et quand on le plonge dans un bain d’eau froide à 10°C, pendant plusieurs minutes, il se produit ce que l’on appelle un choc thermique. Tout d’abord, les petits vaisseaux sanguins à la surface de notre corps rétrécissent pour réduire la perte de chaleur corporelle, c’est la vasoconstriction. Ça entraîne une augmentation de la tension artérielle, qui induit elle-même une augmentation de la fréquence cardiaque et de la respiration. La vasoconstriction produit également un effet antalgique et anti-inflammatoire.

Une fois sorti de l’eau froide, le corps se réchauffe, la circulation sanguine regagne la surface corporelle et les extrémités entraînant bien souvent une sensation euphorisante et de bien-être. Mais attention, en cas d’immersion trop longue dans l’eau glacée, le corps perd la bataille contre le froid, les extrémités s'engourdissent et sa température va chuter, c’est que l’on appelle l'hypothermie, avec des conséquences graves pour la santé.

Quels sont les bénéfices de ces bains glacés ?

Les sportifs, en particulier de haut niveau, les utilisent fréquemment en “one shot” (une immersion de 10 à 15 minutes dans une eau entre 10 à 15°C) après un match ou une compétition pour améliorer la récupération musculaire et réduire les courbatures. Mais à ce jour les études scientifiques ne permettent pas de confirmer si ces bénéfices sont réels ou davantage basés sur des marqueurs subjectifs, tels que le ressenti de l’état de forme ou la perception de la douleur.

Concernant l’immersion répétée, très à la mode (chaque jour sur un mois par exemple), même si certains adeptes ressentent des bénéfices sur leur état de forme physique et mental et sur leur capacité à résister au froid, il n’y a aucune preuve scientifique solide que cette pratique stimule le système immunitaire, empêche de tomber malade ou fasse perdre du poids.

Quels conseils donneriez-vous aux personnes souhaitant pratiquer des bains glacés ?

Pour une personne sans problème de santé, il faut commencer progressivement, par des températures d’eau pas trop basses, pendant moins de 5 min, bien se sécher après le bain et ne pas être seul. Pour les autres personnes, surtout en cas d’hypertension artérielle, de maladie cardiovasculaire ou d'allergie au froid, un avis médical est indispensable.