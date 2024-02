Le tai-chi permet de réduire la tension artérielle : une étude chinoise le prouve

Le samedi à 8h26 et 12h26 et le dimanche à 10h26.

Des mouvements lents, enchaînés très précisément, vous avez sans doute déjà vu des personnes faire du tai-chi dans un parc. Et bien vous aurez peut-être bientôt envie de les rejoindre. Les précisions de Géraldine Zamansky, journaliste au magazine de la Santé sur France 5.

franceinfo : cette pratique traditionnelle chinoise vient de prouver son efficacité pour faire baisser la tension artérielle ?

Géraldine Zamansky : Exactement, alors que nos spécialistes recommandent d’habitude des activités d’endurance régulière, pour réduire la pression du sang dans les artères, une étude chinoise vient de prouver que le tai-chi est plus efficace. Un résultat obtenu en suivant, pendant un an, 173 volontaires qui en ont fait 4 heures par semaine. Tandis que 169 autres volontaires alternaient la même durée de vélo, de marche rapide ou de jogging.

Au départ, ils étaient, tous, juste sous le seuil officiel de l’hypertension artérielle, cette trop forte pression dans les vaisseaux sanguins, associée à des risques accrus d’infarctus ou d’accident vasculaire cérébral, l’AVC. 12 mois plus tard, le "score" de tension avait chuté en moyenne de 30% de plus, côté du tai-chi, et avec un participant sur 5 sorti de la zone rouge.



Sans aucun médicament ?



Aucun. Et justement, l’amélioration créée par le tai-chi est équivalente à l’effet d’un médicament contre l’hypertension, comme me l’a expliqué le Pr Jacques Blacher, cardiologue à l’Hôtel-Dieu à Paris. Il a aussi repéré une baisse du rythme des battements du cœur, la fréquence cardiaque. On en parle souvent chez les grands sportifs comme les marathoniens.

Le tai-chi aurait le même effet. À travers un véritable exercice physique, mais réalisé doucement, selon les principes d’équilibre chinois. Avec une respiration maîtrisée, ralentie. Le cerveau ne reçoit plus aucun signal de stress. Il ne demande plus au cœur et au corps d’être en état d’alerte.

Et c’est ça qui ferait baisser la tension artérielle ?



Quand cette accalmie se répète 4 heures par semaine, elle semble s’installer entre les séances de tai-chi. Et elle interrompt le cercle vicieux créé par une pression sanguine excessive, qui abîme la paroi des vaisseaux. Ce travail musculaire lent aurait alors un effet physique et psychique, résume le Pr Blacher.

Une excellente nouvelle, car c’est plus facile de s’y mettre, qu’à la course à pied, par exemple. S’il n’y a pas de cours près de chez vous, il existe des vidéos en ligne. Autre option apportée par une étude précédente en novembre : des exercices comme la chaise contre un mur ou la fameuse planche pour se gainer sont aussi très efficaces contre l’hypertension !



