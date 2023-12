Le phénomène de Raynaud : quand le froid fait mal aux doigts

Le samedi à 8h26 et 12h26 et le dimanche à 10h26.

Géraldine Zamansky et Martin Ducret

Martin Ducret, médecin et journaliste au Quotidien du Médecin, évoque aujourd’hui le phénomène de Raynaud, un trouble fréquent, déclenché par le froid, qui se manifeste par des engourdissements et des douleurs aux doigts.

franceinfo : Expliquez-nous ce qu'est cette maladie ou phénomène physique ?

Martin Ducret : Le phénomène de Raynaud c’est un trouble réversible de la circulation sanguine, généralement déclenché par le froid, qui entraîne une diminution réactionnelle du diamètre des petits vaisseaux des extrémités, principalement les doigts, mais aussi les orteils, plus rarement le nez et les oreilles. Cette vasoconstriction brutale se manifeste par un ensemble de symptômes, qui se succèdent habituellement en trois phases.

D’abord les doigts deviennent blancs, froids, s'engourdissent, avec l’impression d’avoir des "doigts morts". Quelques minutes plus tard, ils deviennent bleus, et des picotements douloureux apparaissent. Et pour finir, les doigts se réchauffent et deviennent rouges, avec des douleurs de type cuisson ou brûlure.

Dans la grande majorité des cas, après une crise, les doigts redeviennent normaux.

Ce trouble est généralement sans gravité ?

Oui, exactement, "le phénomène de Raynaud est bénin dans 90% des cas, m'a expliqué le Dr Devy LU, dermatologue au CHI De Créteil, touche principalement les jeunes femmes en bonne santé, au physique élancé, et son origine est inconnue. C’est majoritairement l’exposition au froid qui déclenche les crises, mais aussi le stress ou les changements brutaux de température. Le tabac et les boissons caféinées sont des facteurs aggravants."

En revanche, dans 10% des cas, le phénomène de Raynaud est secondaire à la prise de certains médicaments ou à certaines maladies des artères ou auto-immune. Les crises peuvent laisser des fissures ou des crevasses aux doigts, se déclencher spontanément, sans exposition au froid, et s’accompagner de symptômes associés, comme des douleurs articulaires par exemple.

Comment prévenir et traiter ce trouble ?

Tout d’abord, il ne faut pas hésiter à consulter un médecin, surtout quand les crises n'apparaissent que d’un côté, qu’elles sont gênantes dans la vie de tous les jours, si vous êtes un homme, que vous avez plus de 35 ans ou en cas de symptômes associés aux crises. Un bilan peut-être nécessaire pour déterminer s’il y a une cause responsable.

Ensuite, pour prévenir les crises, il faut protéger les extrémités du froid : porter des moufles plutôt que des gants, enfiler des sous-gants, des chaussettes en laine avec des chaussures fourrées, et utiliser des chaufferettes. En cas de crise, on peut soulager les symptômes en se réchauffant les doigts, en les passant à l’eau tiède pendant quelques minutes par exemple.



L'arrêt du tabac et des boissons caféinées est aussi conseillé. Et si malgré ces mesures, les crises sont trop gênantes, il existe des médicaments efficaces pour soulager les symptômes.