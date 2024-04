La réalité virtuelle aussi efficace que des activités réelles contre la dépression

Le samedi à 8h26 et 12h26 et le dimanche à 10h26.

C'est une nouvelle étonnante issue d'un essai avec des patients atteints d'une dépression majeure. Ceux qui ont utilisé un casque de réalité virtuelle proposant différentes activités se sont autant améliorés que ceux auxquels on a suggéré de sortir dans la vraie vie.

Des activités virtuelles combattraient aussi bien la dépression que leur accomplissement dans la vraie vie ! Les précisions de Géraldine Zamansky, journaliste au Magazine de la Santé sur France 5.

franceinfo : Une jeune chercheuse américaine vous a raconté l’amélioration de patients dépressifs grâce à la réalité virtuelle ?



Géraldine Zamansky : Absolument, ce sont des résultats porteurs d’espoir, et bien réels, obtenus par des personnes atteintes de trouble dépressif majeur. En plaçant juste un casque très sophistiqué devant leurs yeux. Enfin, je vous rassure, ils n’étaient pas livrés à eux-mêmes avec ce dispositif. Il s’agissait d’un véritable essai clinique de la faculté de médecine de Stanford en Californie, pour lequel tous les patients avaient des séances hebdomadaires de thérapie pendant trois semaines.

Selon le tirage au sort, ils étaient, en parallèle, soit encouragés à faire des activités dans la vraie vie, soit à utiliser le casque prêté pour l’étude. Sa technologie donne vraiment l’impression d’être en pleine forêt ou sur la plage. Avec la possibilité d’interagir avec cet environnement. Une des options les plus choisies par les participants les transformait ainsi en chevaliers "jedi", équipés d’un sabre laser…



Et jouer à la "guerre des étoiles" les a vraiment sortis de leur dépression ?



Alors j’ai commencé par l’exemple le plus ludique, mais ils ont surtout visité de nombreux lieux, grâce à des vidéos à 360° très réalistes, ou encore fait beaucoup de méditation. Résultat, avec en moyenne 4 séances par semaine, leur état de santé s’est vraiment amélioré. Autant que dans le groupe aux activités réelles.

La coordinatrice de cette étude, le Dr Margot Paul, m’a expliqué à quel point cette solution est adaptée à des personnes que leur maladie prive souvent de l’énergie de sortir de chez elles. Le casque semble briser le cercle vicieux de la dépression, en stimulant le cerveau qui "se réveille", grâce aux sensations de plaisir et de satisfactions ressenties.

Certains patients évoquent une meilleure capacité de concentration. D’autres ont retrouvé l’élan d’aller au bord de la mer, après la plage virtuelle.



Cela permettrait une sorte de rééducation du cerveau ?

Oui, et ces résultats sont salués par le Pr Christophe Lançon, psychiatre et chef de service à l’Hôpital de La Conception, à Marseille. Son équipe utilise déjà ce type de dispositif avec des simulations conçues contre les addictions, en entraînant par exemple les patients à gérer des situations où ils risquent de rechuter. Un outil aussi efficace contre certaines phobies. Mais les meilleurs casques sont encore très chers. Espérons des solutions moins coûteuses et, qui sait, un futur remboursement par l’Assurance-maladie ?

