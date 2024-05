L'air marin est bon pour la santé, selon une étude scientifique

Le samedi à 8h26 et 12h26 et le dimanche à 10h26.

C'est ma santé Géraldine Zamansky, Martin Ducret Le samedi à 8h26 et 12h26 et le dimanche à 10h26.

C'est désormais scientifiquement prouvé : l'air marin est bon pour la santé. Des gouttelettes d'eau projetées par le vent stimulent nos défenses immunitaires. Cet effet bénéfique a été démontré à partir des prélèvements réalisés à quelques mètres des vagues et du laboratoire d'Ostende où sont menées ces recherches, sur la côte belge, le Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). D'après la photo associée à la publication scientifique dans la revue Science of The Total Environment, le capteur d'aérosols d'embruns marins a été placé à hauteur d'homme, sur un quai juste au-dessus de la plage. Puis les micro-gouttelettes recueillies ont été mises au contact de cellules humaines pendant 24 heures. Résultat : plusieurs réponses immunitaires très intéressantes

Image extraite de la publication dans la revue "Science of The Total Environment" sur l'activité immunostimulatrice des aérosols d’embruns marins. (SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT)

Car qui dit air marin ne dit pas air pur : si nos défenses naturelles réagissent, c'est qu'elles ont été au contact de bactéries. Cela agit comme une sorte de vaccination, un entraînement de l'immunité. Tout repose sur cette présence de plusieurs bactéries, mais à faible dose, comme l'explique le professeur Jana Asselman de l'université de Gand. Elle dirige le laboratoire où cette interaction vient d'être décryptée. Leurs analyses montrent plus précisément que les prélèvements contiennent aussi des endotoxines, des sortes de "morceaux de bactéries", selon la traduction pédagogique de cette spécialiste. Et c'est ce cocktail qui créerait une stimulation douce de deux familles clés de nos défenses immunitaires, celles qui répondent en cas d'attaque inconnue et celles qui mémorisent un ennemi pour l'éliminer plus vite s'il revient.

Des sprays d'air marin pour stimuler l'immunité

Pour le professeur Asselman, cela crée une meilleure réactivité en cas d'infection et cela expliquerait pourquoi en Italie, par exemple, il y a eu moins de cas de Covid sur les côtes. Et cela explique aussi d'autres études épidémiologiques sur un meilleur état de santé en bord de mer.

L'objectif final du professeur Asselman, dont la spécialité est la biotechnologie marine, est d'évaluer l'intérêt de faire des sprays d'air marin pour stimuler notre immunité. Avec ses équipes, ils doivent d'abord identifier exactement quelles sont les bactéries bénéfiques et comment elles agissent. Leur prochaine étude va utiliser les cotons tiges des tests Covid pour examiner la flore bactérienne du nez des habitants et des vacanciers en bord de mer et la comparer avec celles des citadins à 100%. Mais attention, précise la chercheuse, pour que l'air marin soit bon pour notre santé, il faut que la mer soit préservée.