En été, il faut protéger aussi ses yeux du soleil, et bien choisir ses lunettes

Impossible de choisir vos lunettes de soleil seulement pour leur côté plus ou moins glamour. Même si vous portez une casquette ou un chapeau. Car ces accessoires ne bloquent pas entièrement les UV, surtout si vous êtes à la plage où ils sont réfléchis par la mer et encore plus par le sable. Or, exactement comme pour la peau, une exposition excessive peut entraîner l’équivalent d’un coup de soleil sur la cornée, à l’avant de l’œil. Larmes, rougeur, douleur et difficulté à ouvrir les yeux sont les principaux symptômes qui peuvent survenir plusieurs heures plus tard.

Le professeur Eric Gabison, chirurgien ophtalmologiste à la Fondation Rothschild à Paris, explique qu’il ne faut pas hésiter à consulter car un traitement s’impose en cas d’inflammation majeure. Et surtout, il précise les risques plus insidieux à long terme, avec des cancers de la surface de l’oeil à cause des dégâts cellulaires provoqués par les UV, et un vieillissement précoce qui accélère l’arrivée de deux maladies. Le cristallin, juste derrière la cornée, va s’opacifier plus vite : c’est la célèbre cataracte. Et tout au fond de l’œil, la rétine peut développer "en avance" une DMLA, dégénérescence maculaire liée à l’âge, précoce. Or, la DMLA reste impossible à guérir. Quant à la cataracte, une opération avant 60 ans est plus à risque de complications.

Comment trouver des lunettes assez protectrices ?

Le premier critère pour bien trouver des lunettes de soleil, c’est le fameux marquage CE qui garantit le respect de normes de sécurité. À côté vous devez trouver un chiffre qui va de 0 à 4 : c’est le niveau de filtration des UV. Pour avoir une protection suffisante en plein soleil, il faut commencer à 3. Il peut être traduit par un dessin de soleil avec, attention 16 rayons. Attention, vraiment, car avec seulement 8 rayons, c’est un niveau 2. Et si vous testez la pleine mer pour une journée, le niveau 4 est encore mieux, mais attention, trop sombre pour conduire.

Sans oublier bien sûr de protéger les yeux des enfants qui sont naturellement plus fragiles. Grande fragilité aussi l’année qui suit une opération de la myopie : le professeur Gabison suggère alors des lunettes de niveau 4.