Cancer de l'utérus : les produits lissants pour les cheveux, facteurs de risque

Des produits lissants pour cheveux renforceraient les probabilités de risque du cancer de l'utérus. L'Institut national de santé américain révèle une étude menée sur plus de 30.000 femmes sur 10 ans. Les précisions de Géraldine Zamansky, journaliste au Magazine de la Santé sur France 5.

franceinfo : Le niveau de danger révélé aux Etats-Unis est-il vraiment inquiétant ?



Géraldine Zamansky : Oui, car les experts de l’Institut national de santé américain (National Institutes of Health) ont suivi plus de 30.000 femmes pendant 10 ans. Et celles qui lissaient leurs cheveux plus de 4 fois par an multipliaient par 2,5 fois leur risque de développer un cancer de l’utérus, que celles qui n’en utilisaient jamais. Une menace réduite lorsque les cheveux étaient moins souvent disciplinés.

Cette association entre la dose et le niveau de danger constitue un des meilleurs indices d’un lien de cause à effet, comme me l’a expliqué le Dr Suzette Delaloge, oncologue à Gustave Roussy, un des plus grands centres français de lutte contre le cancer.



Mais les produits lissants utilisés en France sont-ils aussi dangereux ?



Alors, en toute honnêteté, je n’ai pas réussi, depuis la publication de cette étude lundi, à obtenir une comparaison complète des différentes compositions. Mais grâce à nos confrères de Que Choisir, qui ont évalué des milliers de produits cosmétiques, je peux vous dire que des ingrédients problématiques pointés par les auteurs de l’étude américaine se trouvent dans certains des sprays, crèmes et autres sérums lissants vendus en France.



En tête de la liste des suspects, il y a des perturbateurs endocriniens, c’est-à-dire des perturbateurs des équilibres hormonaux. Comme des parabens par exemple, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. On en trouve même dans des crèmes sans rinçage, qui ont donc beaucoup de temps pour passer, à travers la peau, dans la circulation sanguine.



Et ces perturbateurs sont ici les suspects n°1, puisque leur rôle dans le développement de cancer de l’utérus a déjà été prouvé ?



Exactement, car il ne s’agit pas ici du cancer du col de l’utérus, mais du cancer qui se développe plus haut, si je puis dire, au niveau de ses parois. Il peut être favorisé par un excès d’hormones comme les œstrogènes, entraîné par un perturbateur endocrinien par exemple. Mais attention, ce ne sont sans doute pas les seuls coupables, m’a précisé le Dr Delaloge. Le risque viendrait aussi d’ingrédients capables d’entraîner une inflammation. En résumé, cela fragiliserait nos défenses immunitaires dans la lutte contre les cellules cancéreuses.

Alors, à défaut de pouvoir renoncer aux produits lissants, essayez de contrôler leurs ingrédients. Peut-être avec l’aide d’applications gratuites... Et enfin, désolée pour celles et ceux qui ne se sentaient pas concernés jusque-là. Le dernier mécanisme évoqué par le Dr Delaloge vaut pour tous les cancers. Or, on trouve ses responsables dans de nombreux cosmétiques. Même des déodorants. Alors tout le monde doit faire attention.



