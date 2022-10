Campagne pour le don de plasma

C'est ma santé Martin Ducret et Géraldine Zamansky Le samedi à 7h21, 9h21 et 11h21

L’Établissement français du sang (EFS) vient de lancer le 17 octobre sa première campagne dédiée au don de plasma, un don malheureusement méconnu du grand public, mais pourtant vital pour de nombreux patients. L'éclairage de Martin Ducret, médecin et journaliste au Quotidien du Médecin.

franceinfo : Tout d’abord, avant de parler du don de plasma, qu’est-ce que le plasma ?

C’est la partie liquide du sang dans laquelle baignent les cellules sanguines, qui sont les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Le plasma est principalement composé d’eau mais contient aussi des protéines comme l’albumine ou encore les immunoglobulines, qu’on appelle aussi les anticorps (qui sont des soldats qui luttent contre les agents étrangers à l'organisme)

Pourquoi prélever seulement du plasma ? Un don du sang classique ne suffit pas ?

Et non, lors d’un don du sang “classique”, on recueille au total 3 composants du sang : des globules rouges, des plaquettes et du plasma. Alors que dans un don de plasma, on prélève uniquement le plasma. Ça permet d’en récupérer 2 à 4 fois plus que dans un don de sang classique.

Le plasma permet de soigner des milliers de personnes chaque année, par exemple des grands brûlés ou des patients en déficit immunitaire. Et ce, grâce à des transfusions de plasma ou à des médicaments produits à partir des protéines extraites du plasma.

Malheureusement il n’y a pas assez de donneurs, d’où cette campagne de don de plasma ?

Oui effectivement. Le don de plasma est encore largement méconnu du grand public, et également des donneurs de sang classique. Les 2/3 des stocks de plasma proviennent de l’étranger, majoritairement des États-Unis. Les réserves sont limitées, ce qui entraîne régulièrement des pénuries, notamment d’immunoglobulines.

Avec cette campagne, l’EFS veut accroître massivement ses stocks en plasma. Son objectif est de réduire notre dépendance au marché étranger, et surtout, de pouvoir soigner à temps tous les malades dont le plasma est indispensable à leur santé.

Qui peut faire un don de plasma et à quel endroit ?

Toutes personnes âgées de 18 à 65 ans, qui pèse plus de 55 kg. Il est réalisé sur rendez-vous uniquement dans les maisons du don de l’EFS, partout en France métropolitaine. À savoir que le don de plasma est moins fatiguant que le don de sang, mais plus long. Il dure 1h environ. Tous les renseignements sur le don de plasma sont disponibles sur le site de l’Etablissement français du sang.