C'est ma santé. Vitamine D et Covid-19

Le soleil est notre meilleure vitamine D, mais les prescriptions de vitamine D sont recommandées en ces temps de pandémie. Illustration (GETTY IMAGES / E+)

On retrouve Jean-Paul Hamon, médecin généraliste à Clamart en région parisienne, et président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Alors pour être en forme, les médecins préconisent la vitamine D, notamment l'hiver. Cela serait même un atout pour éviter d'attraper le Covid.

franceinfo : Est-ce que vous, vous en prescrivez beaucoup ?

Jean-Paul Hamon : On en prescrit de plus en plus parce que, visiblement, les gens ont dû dire que ça protégeait contre les formes graves du Covid-19, et on a effectivement incontestablement une forte demande de ce côté-là. Ce qui est plutôt une bonne chose en plein hiver. Parce que, ce dont on est sûr, c'est que la vitamine D, prescrite à bonne dose, améliore la santé osseuse et la santé musculaire des personnes, notamment des personnes âgées notamment, si nécessaire chez les enfants. Pour la croissance, ça renforce le système immunitaire et donc, ce n'est pas une mauvaise chose de prescrire de la vitamine D en hiver.

Les autorités sanitaires ont quand même lancé une alerte aux pédiatres, en particulier parce que des cas de surdosage pour les enfants leur ont été rapportés

Les parents donnent trop de compléments alimentaires enrichies à la vitamine D. Il faut le prendre sous forme de médicament. On fait ça pour les enfants. Généralement, on donne trois gouttes de vitamine D jusqu'à 2 ans. Il n'y a pas si longtemps, on donnait 5 gouttes systématiquement. Et puis, depuis peu, on recommande de donner 3 gouttes.

On avait eu le même problème avec le fluor parce qu'il y avait des municipalités qui avaient rajouté du fluor dans l'eau potable, et donc on a eu des cas de surdosage en fluor. Et c'est vrai qu'on note que, depuis cette épidémie de Covid, et depuis ces études qui sont sorties, il y a une forte demande pour la prescription de vitamine D. Donc, avec une ampoule tous les deux mois, on ne risque pas grand chose.

Il vaut mieux de toute façon passer par son médecin. C'est une obligation. On ne peut pas avoir de la vitamine D en pharmacie ?

À chaque fois, les gens viennent me voir en consultation pour avoir de la vitamine D et me disent : il paraît que c'est bon de prendre de la vitamine D. Moi, je dis oui, en ce moment, c'est très bien. Et donc je prescris une ampoule. Mais il vaut mieux quand même demander l'avis de son médecin, ou de son pharmacien.