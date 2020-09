C'est ma santé. Les grands-parents peuvent-il aller chercher leurs petits-enfants à l’école et les garder à la maison ?

Selon le docteur Jean-Paul Hamon, il n’y a pas de contre-indication à ce que les grands-parents s’occupent de leurs petits-enfants, il suffit de bien respecter les gestes barrières (GETTY IMAGES)

"C'est ma santé", un nouveau rendez-vous le samedi sur franceinfo. Première question que se posent tous les grands-parents, alors que l’épidémie de coronavirus est en recrudescence : est-ce qu’on peut aller chercher ses petits enfants à l’école et les garder à la maison ? Des précisions avec Anne-Laure Dagnet et le docteur Jean-Paul Hamon.



Si on écoute le Premier ministre, la réponse est simple : c’est NON

Ça vous a peut-être échappé, mais le Premier ministre, Jean Castex, lors de sa conférence de presse du jeudi 27 août dernier, a déclaré : "Évitons que papy et mamie aillent chercher les enfants à l'école..."

Alors, il y a les injonctions du Premier ministre et les conseils des praticiens. Jean-Paul Hamon est médecin généraliste à Clamart, en région parisienne,

franceinfo : Vous avez eu dans votre cabinet le cas d’une dame de 76 ans, désespérée, parce qu’elle ne peut plus voir ses petits-enfants

Dr Jean-Paul Hamon : Tout de suite, les larmes sont venues aux yeux de cette patiente, car cette dame ne voit plus ses enfants. Il faut faire extrêmement attention aux consignes qu'on est en train de donner. Si les grands-parents qui ont l'habitude d'aller chercher leurs petits-enfants à l'école ne peuvent plus le faire, c'est une erreur. Ils doivent le faire en respectant les gestes barrières que tout le monde connaît maintenant : porter des masques, se laver les mains, respecter la distance, sinon, on va avoir à faire à de nombreuses dépressions, et on commence à en voir.

franceinfo : Est-ce que les grands-parents peuvent garder les enfants à domicile ? Le Haut conseil de santé public le déconseille

Si vous ne faites pas des gros câlins, si vous aérez l'appartement, il n'y a aucune raison de ne pas garder les enfants à domicile, les enfants sont parfaitement capables de comprendre les consignes. Ils savent que s'ils s'approchent trop, ils risquent de contaminer leurs grands-parents. Vous savez, les enfants, faut pas les prendre pour des idiots. Ils comprennent très vite.

Est-ce que les grands-parents à risque, avec des problèmes cardiaques, d’hypertension ou de diabète doivent se protéger encore plus ? Mettre le même masque que les soignants, le FFP2 ?

Ce ne serait pas un luxe effectivement, si les grands-parents à risque mettent un FFP2, ils sont quand même très bien protégés.