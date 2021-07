C'est ma santé. La vaccination cet été

Comment et où se faire vacciner contre le Covid cet été ? (Illustration) (ARTISTGNDPHOTOGRAPHY / E+ / GETTY IMAGES)

Alors comment est-ce que ça va se passer cet été pour aller se faire vacciner? On sait que le gouvernement a assoupli un peu le délai entre les deux doses. Désormais, on peut faire la deuxième injection trois semaines à sept semaines après la première. Jean-Paul Hamon est médecin généraliste à Clamart et président d'honneur de la fédération des médecins de France.

franceinfo : Est-ce que cela va permettre de faciliter la vie des gens dans le centre de vaccination dans lequel vous travaillez ?

Jean-Paul Hamon : Là, c'est déjà une bonne chose. Qu'on puisse vacciner dans trois semaines, ça arrange pas mal de monde. On a souligné que plus la deuxième dose était proche, plus l'immunité était rapidement acquise. C'est aussi ça qu'il faut bien assimiler, donc on a intérêt à se faire vacciner. Avoir les deux doses le plus rapidement possible.

Comment ça va se passer pour vous cet été à Clamart ? Vous pratiquez plus de 1 000 injections par jour. Est-ce que la voilure va être réduite ? Est-ce que le centre va carrément fermer ?

Non, mais la voilure va être réduite pour de multiples raisons. D'abord parce qu'en région parisienne, la population disparaît pas mal pendant l'été. Donc, je pense que le centre de vaccination va réduire sa voilure, mais va continuer à vacciner.

Vous vous attendez à avoir toujours beaucoup de monde ou peut-être plus, à l'approche de la rentrée vers fin août ?

Il est clair que ça va certainement redémarrer à partir du 15/20 août. Comme tous les ans, la population va revenir et puis, peut-être aussi que les parents pensent que les adolescents, maintenant qu'on peut faire des vaccinations en trois semaines, les adolescents auront le temps de se faire vacciner avant la reprise de l'école.