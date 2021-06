C'est ma santé. Covid-19 : faut-il rendre la vaccination obligatoire ?

(STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

Pour l'instant, le gouvernement ne veut pas mettre en place l'obligation de se vacciner contre le Covid, même si l'Académie de médecine le préconise. Sur le terrain, les médecins n'y sont pas forcément favorables non plus. Le docteur Jean-Paul Hamon, médecin généraliste à Clamart et président d'honneur de la fédération des médecins de France, nous explique pourquoi.

Franceinfo : Faut-il obliger les Français à aller se faire vacciner ?

Jean-Paul Hamon : Non, il ne faut pas obliger les Français à le faire. Sinon, cela va tout simplement redonner des armes à ceux qui sont anti-vaccins. L’impression qu’on a en tant que médecin, c'est que les gens ont vraiment envie de se faire vacciner dans les centres de vaccination.

La vaccination sera ouverte aux 12-18 ans à partir du 15 juin. Est-ce que là il faut une obligation vaccinale ?

Non, je ne pense pas. C'est vrai qu'il y a des parents qui vont être réticents, mais ce ne sera certainement pas la majorité. Il y a une étude actuellement qui est menée par Moderna, qui est extrêmement rassurante sur l'efficacité du vaccin et sur sa tolérance. On va attendre de voir ce que donne l'autorisation de mise sur le marché. Mais je pense sincèrement que ce sera intéressant de vacciner les jeunes de 12 à 17 ans parce que même si eux ne font pas de formes graves, ils sont quand même contaminants. C'est ce que nous a démontré le variant anglais récemment.