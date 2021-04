C'est ma santé. Allergies printanières et Covid-19

Allergies printanières et Covid-19, des symptômes qu'on peut confondre avec le coronavirus et qui peuvent conduire à un test. (Illustration) (ROY MORSCH / THE IMAGE BANK RF / GETTY IMAGES)

C'est le retour des allergies du printemps, le pollen, le bouleau. Est-ce qu'il y a des similitudes avec les symptômes du Covid-19, on en parle avec Jean-Paul Hamon, médecin généraliste à Clamart et président d'honneur de la Fédération des médecins de France.

franceinfo : Est ce qu'on risque de confondre les symptômes des allergies printanières avec les symptômes du Covid ?

Jean-Paul Hamon : Normalement, non. Parce que quand ce sont des patients qu'on connaît et qu'on voit arriver dès les premiers bourgeons. Ils ont les yeux qui grattent, ils ont le nez qui coule. Ça coule, transparent. Quand vous avez de l'asthme, généralement l'auscultation est différente de quelqu'un qui a le Covid-19. Mais bon, quand des gens qu'on ne connaît pas viennent nous voir en ce moment avec une rhinite et des difficultés respiratoires. On ne prend aucun risque et on leur fait faire un test PCR.

Justement, ces patients qui arrivent en disant ne vous inquiétez pas, c'est simplement une allergie. Vous dites il faut quand même faire un test Covid, même si ce n'est qu'un petit mal de tête ou un petit mal de gorge ?

Par les temps qui courent, si ce sont des gens qu'on connaît pas, les gens qui ont une petite toux, une rhinite et des courbatures. Ils ont le droit systématiquement à un test bien sûr.

Est-ce que vous avez moyen un petit truc pour faire la différence entre les deux ?

Un truc, c'est le test antigénique. La symptomatologie du Covid-19 est tellement multiple, différente à chaque fois que même pour une banale gastro-entérite, on fait un test parce que les gastro-entérites sont rares en ce moment et donc systématiquement, on fait un test naturellement.

Donc, n'importe quel symptôme peut donner lieu aujourd'hui à un test Covid ?

C'est clair, c'est clair. En ce moment, on a le test Covid facile.