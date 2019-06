C'est comment ailleurs ? Les mesures contre la canicule en Allemagne et en Espagne

. (PHILIPPE HUGUEN / AFP)

Si la France s’est adaptée comme elle a pu à la vague de chaleur, ses deux voisins, l’Allemagne au nord et l’Espagne au Sud, dont les climats et les températures différent, ont des pratiques diverses face à la canicule.

En Allemagne, moins de travail et pas d'école

Pour les personnes qui travaillent, la loi allemande prévoit des choses très précises quand il fait trop chaud. Si la température dépasse 35°C dans la pièce où les salariés travaillent, l'employeur doit les inviter à quitter les lieux.

En-dessous de cette température très haute, il y a des mesures graduées. Si la température dépasse 27°C, la loi impose la réduction du temps de travail à six heures par jour. Au-dessus de 29°C, c'est quatre heures par jour. S'il fait trop chaud, un patron peut aussi demander au salarié de venir travailler plus tôt le matin quand il fait encore frais.

En Allemagne, il existe un mot magique qui signifie que l'école est finie quand il fait trop chaud, le mot c'est "Hitzefrei". "Hitze" signifie chaleur et "Frei", libre. En clair on est libre de quitter l'école quand il fait trop chaud.

Concrètement, si à 11 heures du matin le thermomètre affiche plus de 25°C dans une salle témoin, les élèves sont libérés. Les Allemands estiment que la chaleur n'est pas bonne pour la qualité du travail. Dans le sud du pays, où il fait plus chaud, les élèves profitent plus largement de cette mesure que ceux du nord de l'Allemagne.

Des mesures insolites en Espagne

L’Espagne a connu une terrible canicule et un collège de la région de Madrid a pris une mesure extrême. Il a transféré des dizaines d'élèves dans un funérarium, parce qu'il avait la clim et était proche du collège. Il faut dire qu'auparavant, plusieurs adolescents avaient fait des malaises, comme de nombreux enfants à travers tout le pays.

Les parents grognent car ils constatent que les bâtiments scolaires espagnols ne sont pas adaptés à ces températures très élevées. Leurs constructions ne sont pas de bonne qualité et les politiques d'austérités des dernières années n'ont pas arrangé les choses. Le gouvernement a promis un programme pour mieux isoler les bâtiments publics. De leur côté, les syndicats d'enseignants réclament l'arrêt des cours à midi quand il fait trop chaud.

Des mesures plus ou moins sérieuses ont été prises localement. Par exemple, la région de Madrid a autorisé dans une circulaire les écoles à réduire la journée de classe. Mais d'un autre côté, un élu de la région, en charge de la santé, a proposé aux enfants qui souffrent de la chaleur de se fabriquer des éventails !