C'est bon pour la planète. Savoir comment choisir un menu au restaurant

Aller au restaurant, c’est bien agréable l’été et aujourd’hui, Isabelle Autissier nous aide à choisir dans le menu ce qui peut être bon pour les papilles et pour la planète. On peut aller d’abord dans des restaurants avec des labels, bon pour le climat, fait maison, anti-gaspillage, etc. C’est l’occasion de découvrir de nouvelles saveurs, parce que sinon, ça tourne toujours autour des mêmes plats. Choisir un restaurant avec des produits locaux et de saison, c’est l’aventure dans la cuisine et ça peut développer le goût. On peut aussi demander à mettre dans un petit paquet pour emporter ce que l’on ne finit pas. Le "doggy bag" américain s’est bien exporté en France aujourd’hui.

Osons les nouveautés

Le plat du jour, fait maison par le restaurant, c’est aussi une bonne option pour la planète, mais ce n’est pas forcément ce que préfère Amaury : "Souvent, ce n’est pas ce qui me plaît. Je préfère prendre un plat que j’ai l’habitude de prendre et que j’aime bien", explique-t-il.

On peut toujours prendre un burger frite, s’il est fait maison ce n’est pas forcément mauvais pour la planète, mais avoir un peu d’audace en choisissant le plat du jour, ça peut aussi donner des idées de recette à faire soi-même à la maison.

