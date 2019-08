C'est bon pour la planète. Les fournitures scolaires

Privilégier des fournitures scolaires durables et éco-responsables pour préserver la planète. (MANON KLEIN / RADIO FRANCE)

La rentrée est un moment où l’on achète beaucoup de choses neuves mais c’est aussi l’occasion de faire attention à ne pas surconsommer. "La première des choses est de faire l'inventaire des choses que l'on a la maison", conseille Isabelle Autissier. Ce que l’on a qui marche encore ou qui est en bon état : cahier, stylo, feuille, classeurs, etc…

Ensuite, mieux vaut privilégier tout ce qui est durable et éco-responsable. "Par exemple, mieux vaut une règle en acier plutôt qu’en plastique, mieux vaut choisir des stylos rechargeables et du papier recyclé", explique la présidente du WWF.

Covoiturer pour faire les courses de la rentrée

Un autre conseil utile pour faire une bonne rentrée, explique la présidente du WWF, "c'est d'essayer de mutualiser les courses à plusieurs familles en covoiturage pour éviter d’aller cinq fois dans cinq supermarchés différents. On peut même faire des achats groupés pour faire moins d’emballages."

Mais pour Amaury, il y a une question de prix : "Je choisis les affaires les moins chères. Pour moi, les affaires scolaires, ce n'est pas hyper important donc tu n’as pas besoin d’avoir de la marque." En revanche pour Chloé, il y a des choses qui comptent : "Je vais au lycée à la rentrée donc je préfère avoir des choses neuves. Mon sac va durer les trois ans, donc je ne veux pas d’un sac usé que me passerait ma cousine par exemple", explique-t-elle.

C’est normal et c’est bien d’être attentif au prix. Mais on peut trouver des affaires de marque aussi dans les magasins d’occasion, et ce que conseille Isabelle Autissier c’est aussi de customiser son sac avec un écusson qui lui donnera une touche unique et originale.

