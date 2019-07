C'est bon pour la planète. Le vrac

Une jeune femme fait ses courses dans un magasin bio, où elle peut acheter en vrac et utiliser ses propres emballages. (MARLENE AWAAD / MAXPPP)

Il est conseillé de faire ses courses en faisant attention aux emballages. En effet, en ouvrant le placard de sa cuisine on peut prendre peur a là vue des gâteaux emballés dans trois paquets différents, les mini-portions. Or, le plastique pollue les océans avec chaque année plus de huit milliards de tonnes qui se déversent dedans. 75% des tortues marines ont ingéré du plastique. Et même si on fait le tri à la maison, on ne sait pas toujours si on peut mettre le carton, le film ou la barquette dans la poubelle des objets recyclables.

De nombreux produits vendus en vrac

Alors pour éviter de se casser la tête, Isabelle Autissier vous conseille de faire vos courses en vrac. Tout le monde s’y met, des magasins bio à la grande distribution. Les fruits, les légumes, les céréales, les pâtes, le riz et même les bonbons : on peut trouver aujourd’hui de nombreux produits vendus en vrac. Mais pour Amaury, notre jeune auditeur et intervieweur du jour, ce n’est pas évident. "Moi j’achète plutôt mes céréales dans des paquets déjà faits. Je n'ai jamais essayé de prendre des céréales en vrac", explique-t-il à la présidente du WWF.

Essayer, cela peut être l’adopter parce que ce n’est pas l’emballage qui fait le goût des céréales. Grâce au vrac, on peut aussi faire des mélanges et faire son propre bol de céréales avec des fruits, du chocolat. Isabelle Autissier conseille même d’en faire des photos et des recettes pour ses copains. Avec un peu de chance cela sera peut être meilleur au goût, pour la santé et pour la planète.

En savoir plus : le programme Weactforgood du WWF