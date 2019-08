C'est bon pour la planète. L'électricité verte

Les panneaux photovoltaïques convertissent l'énergie solaire en énergie renouvelable thermique ou électrique. (ALEXANDRE CHASSIGNON / FRANCE-BLEU MAINE)

D’où vient notre électricité ? On ne sait pas toujours d’où elle vient, ni comment elle est produite. Si nos électrons n’ont pas une couleur verte, on sait qu’ils peuvent être produits à partir de combustibles fossiles : comme le charbon, le pétrole ou le gaz, ou à partir de nucléaire, ou encore à partir d’énergie renouvelable comme le vent avec l’éolien, le soleil avec les panneaux solaires, l’eau avec l’hydraulique, ou encore les marées. Isabelle Autissier rappelle qu'il existe des choses plus compliquées, comme la biomasse, qui utilise la matière d'origine organique ou animale pour produire de l'énergie ou encore la géothermie, l'énergie issue de la Terre.

Aujourd’hui, il y a des distributeurs d’énergie qui s’engagent à fournir à leurs clients une électricité qui a été produite à partir d’énergies renouvelables.

Des comparateurs d'énergie pour mieux choisir son électricité renouvelable

Notre jeune auditrice Jeanne se demande : "Comment fait-on pour se mettre à l’électricité verte ?" Isabelle Autissier conseille de se renseigner auprès de son distributeur d’énergie et voir si on peut passer avec eux un contrat pour avoir une énergie qui vient bien de source renouvelable pour la maison. La présidente du WWF précise : "Des fournisseurs délivrent des certificats d'origine pour garantir que leur électricité vient bien du renouvelable."

Sans faire de publicité, Isabelle Autissier conseille d’aller voir sur le comparateur energie-info.fr : "Cela permet de voir un peu les différentes provenances selon les fournisseurs." Ensuite, une fois que l’on a choisi son fournisseur, c’est très facile, il s’occupe de toutes les démarches, c'est gratuit et tout cela sans interruption de courant dans la maison.

