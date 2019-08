C'est bon pour la planète. Faut-il imprimer tous les documents ?

Pour respecter l'environnement, il ne faut imprimer que les documents nécessaires. (EMMANUEL CALAFIORE / RADIO FRANCE)

Le numérique n’a pas totalement supprimé l’impression papier, contrairement à ce qu'on pourrait penser : "Un employé de bureau va consommer entre 70 et 85 kg de papier par an, c'est considérable", explique Isabelle Autissier, la présidente du WWF France. Elle ajoute aussi que : "Si vous avez besoin d'un document que vous allez donner à plein de personnes différentes, qui vont l'annoter, qui vont travailler dessus, vous pouvez à la rigueur faire une impression papier. Mais quand c'est juste avoir un petit truc pour le mettre à la poubelle cinq minutes après, là c'est vraiment du gaspillage."

Il faut aussi penser à imprimer recto-verso, à supprimer les photos ou les différences de couleurs inutiles. Ce sont tous ces gestes qui peuvent changer la donne. Sinon Isabelle Autissier conseille de choisir un papier labellisé, comme le FSC, c’est-à-dire qu’il est issu de forêts gérées de façon durable.

Faire appel aux imprimeurs durables

Notre jeune auditrice, Jeanne, aime encore imprimer pour la décoration de sa chambre : "Moi, j’imprime surtout des photos avec mes amis mais pas souvent des trucs pour l'école ou les cours."

C’est super d’imprimer les photos pour faire des albums ou décorer sa chambre, à condition de ne pas imprimer toutes ses photos numériques. Isabelle Autissier recommande de choisir les plus belles et les plus sympas pour les garder dans un petit album pour les montrer ensuite à ses amis. La présidente du WWF rappelle également qu’il existe des imprimeurs avec une démarche responsable, comme Imprim’vert, ISO14001, Emas ou Ange Bleu. Ils utilisent des procédés innovants et moins mauvais pour l'environnement comme des pigments recyclés ou des encres écoconçues.

