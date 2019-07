C'est bon pour la planète. Faire une randonnée responsable

Randonnée au milieu des vignobles de Saint-Christol, dans l'Hérault. (JEAN-MARC LALLEMAND / MAXPPP)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Une fois que vous êtes passés, aucune trace de votre passage ne doit être visible. Telle est la définition d’une randonnée responsable selon Isabelle Autissier. Il faut emprunter les chemins balisés pour ne pas écraser les fleurs ou les plantes sauvages qui se trouvent autour de nous.

Ne pas laisser ses déchets n’importe où, évidemment, en emportant sa gourde, son pique-nique. Eviter de crier, de parler trop fort, pour ne pas effrayer les animaux et si on cueille des fleurs, il faut le faire avec parcimonie et éviter les gros bouquets qui seront fanés une fois arrivés à la maison. Mais Jeanne et Chloé ont quand même bien envie d’approcher les animaux quand elles sont en randonnée. "Si je vois un chevreuil ou une marmotte je la regarde. J’ai même envie de l’approcher ou de la caresser", expliquent-elles.

Rester discret, c’est le mot d’ordre pour une randonnée responsable. Isabelle Autissier rappelle qu’avec les animaux sauvages il faut faire attention en les observant de loin, à la jumelle, par exemple. Si on leur donne à manger, ils peuvent devenir agressifs, prendre l’habitude d’être nourris par les hommes. En caressant un animal on peut aussi lui transmettre notre odeur, il pourrait se retrouver ensuite rejeté par les siens. Isabelle Autissier suggère donc de se fondre dans la nature plutôt que de la perturber.