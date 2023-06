Transports : le gilet de pêche, nouvelle astuce pour faire des économies de bagages dans les avions ?

Dans une vidéo devenue virale sur TikTok, une avocate américaine est parvenue à passer la sécurité d'un aéroport avec ses vêtements pliés dans une veste de pêche.

Aux Etats-Unis, les passagers vêtus d'un gilet de pêche pourraient bien se multiplier dans les aéroports. Une avocate américaine s'est récemment servi de l'accessoire pour faire des économies de bagages. Dans une vidéo devenue virale sur TikTok Julie Waters, Julie Waters montre les vêtements pour une semaine qu’elle a réussi à plier et ranger dans une veste de pêche, achetée dans un magasin de sport alors qu’elle n’a jamais pêché de sa vie.

On la voit ensuite marcher dans l’aéroport, passer la sécurité et entrer dans l’avion, sans qu’on ne lui dise quoi que ce soit. Elle craignait que la compagnie aérienne, Spirit, une compagnie low-cost qui fait tout payer, même l’impression du billet à la borne, lui fasse une remarque. Pour ne pas avoir à dépenser une somme inutile pour son sac lors d’un vol Los Angeles-Dallas, Julie Waters a donc eu cette idée.

Elle reconnaît toutefois qu’elle voyageait pour le plaisir et que cela aurait pu être compliqué de glisser un costume dans une des poches. Elle précise aussi qu’elle est petite donc ses habits prennent moins de place que pour d’autres et que les vêtements rangés dans la poche en bas du dos l’ont un peu gênée au moment de s’asseoir.

Le gilet de pêche autorisé par les compagnies

En théorie, les compagnies peuvent vous interdire d’embarquer si vous portez des vêtements jugés obscènes ou offensifs. La veste de pêche et ses poches ne font pas partie de cette liste. En revanche, sur Twitter, la police du style n’approuve pas forcément. "Non", dit une internaute catégorique en réaction à l’article du Wall Street Journal sur le sujet. "Tellement déprimant", écrit quelqu’un autre.

Certains voyageurs ont également vidé les petits oreillers que l’on place derrière son cou lors d’un voyage pour y mettre des vêtements. L’objectif reste d’économiser de l’argent, car aux Etats-Unis, à l’exception notable de la low-cost Southwest Airlines, qui fait asseoir ses passagers par groupe, sans numéro de siège désigné, toutes les compagnies font payer le bagage en soute désormais, 30 ou 40 dollars, parfois plus. Les passagers tentent donc souvent de ranger toutes leurs affaires dans leur petite valise en cabine et qu’il n’y a généralement plus de place pour les derniers arrivés, qui laissent donc leur bagage en soute, mais gratuitement.

18% d'inflation sur les vols en un an

Ces petites astuces se multiplient face au prix toujours plus important des vols. Selon le ministère américain du travail, les prix des vols augmentent plus vite que l’inflation, 18% entre mars 2022 et mars 2023. Les compagnies tentent de se refaire après la pandémie, qui leur aurait coûté 200 milliards de dollars.

Les pénuries de personnel et la hausse du prix des carburants n’arrangent rien. Et bien sûr, ce sont les passagers qui paient la différence. Une étude de la firme JD Power auprès de plus de 7 000 voyageurs a conclu à une baisse nette du taux de satisfaction, sauf pour les passagers de première classe et de classe affaires. Peut-être parce qu’eux n’ont généralement pas de supplément bagages à payer.