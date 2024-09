Japon : une peinture automobile refroidissante pour lutter contre les fortes chaleurs

L’agence météo japonaise vient d’annoncer, début septembre, que le pays avait vécu ces derniers mois l’été le plus chaud de son histoire contemporaine. Nissan veut proposer une peinture automobile qui refroidit l’habitacle des voitures. Le constructeur japonais vient d’annoncer qu’il avait même commencé les tests grandeur nature de sa peinture révolutionnaire.

Elle a été développée pendant des mois en laboratoire avec l’entreprise chinoise Radi-Cool, mais maintenant, elle est appliquée directement sur des voitures qui passent des heures à l’extérieur, en plein soleil. Pour faire ses mesures, Nissan a notamment choisi des véhicules utilitaires utilisés sur le tarmac de l’aéroport d’Haneda, près du centre de Tokyo. Il n’y a aucune ombre. Il fait une chaleur étouffante.

Une peinture innovante et efficace

La nouvelle peinture est très efficace par rapport aux revêtements classiques. Le groupe explique qu’il arrive à faire baisser de 12 degrés la température au niveau du toit des voitures. Et cela se traduit par une baisse de cinq degrés dans l’habitacle, à l’intérieur des véhicules. C’est potentiellement très intéressant. Car cela veut dire que les conducteurs utiliseront moins d’énergie ou de carburant pour faire fonctionner leur climatisation et refroidir leur voiture. C’est positif pour l’environnement.

Cette peinture utilise la technologie du refroidissement radiatif passif. Au lieu d’être constituée d’une résine classique qui absorbe une grande partie de la chaleur du soleil, elle est composée de différentes particules qui peuvent, elles, renvoyer la chaleur vers l’espace sous forme d’ondes électromagnétiques. C’est une technologie qui est déjà utilisée sur certains bâtiments pour faire baisser les températures à l’intérieur. Mais il a fallu l’affiner pour pouvoir l’utiliser, pour la première fois, sur des carrosseries.

Une solution clé en main ?

Il faut encore travailler sur l’épaisseur de cette peinture et son prix. Elle est globalement six fois plus épaisse qu’une peinture automobile normale et elle coûte beaucoup plus cher. L’idée, c’est donc de la proposer d’abord à des véhicules professionnels. Nissan pense à des camions de transport de nourriture ou à des ambulances.

Cela va donner du temps aux ingénieurs pour développer un produit plus fin et bon marché que l’on pourra utiliser dans le futur sur les voitures de série des particuliers.