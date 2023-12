Japon : une nuit d'hôtel moins chère en échange d'une étude sur le sommeil

L’idée de l’entreprise japonaise NTT Data est d'étudier le sommeil des clients d'un hôtel qui sera inauguré en janvier 2024, près de la gare de Shinagawa, à Tokyo. En échange, les usagers paieront leur séjour moins cher. NTT Data n’est pas du tout un groupe hôtelier, mais un grand spécialiste de la collecte et de la gestion de données numériques. Cette société cherche toujours des moyens de collecter plus d’informations notamment sur la santé humaine et l’un des moments privilégiés pour récupérer ces données est le sommeil.

L’entreprise s’est donc associée à un groupe hôtelier pour créer une nouvelle génération d’hôtel capsule, ces petits hôtels bon marché pour homme d’affaires. Il ne s'agit pas d'une vraie chambre, mais seulement d'une sorte de capsule privative où on ne peut pas se tenir debout avec juste un lit confortable, un petit écran plat et une lampe au plafond. Dans le reste de l’hôtel, il y a des vestiaires communs avec les salles de bains et les toilettes. C’est très minimaliste, mais très pratique et surtout, deux fois moins cher qu’un hôtel classique.

à lire aussi Sommeil : nous sommes capables d'entendre et de comprendre des mots en dormant

L’entreprise récupère des données sur la santé et le sommeil grâce à des capteurs électroniques et si le client est d’accord, ces capteurs sont activés dans la capsule. C’est après cet accord qu'il reçoit un rabais spécial sur le prix de la nuitée. Ces capteurs contiennent par exemple, des caméras infrarouges qui vont scruter les mouvements dans la nuit. Combien de fois, on se retourne, où encore les moments de sommeil paradoxal. Ensuite, il y a aussi des microphones pour écouter la respiration et éventuellement le ronflement ainsi que des capteurs pour suivre le rythme cardiaque et la température corporelle. Enfin, il est possible également de porter un bracelet d’activité électronique pour avoir des données plus précises.

Des données à destination d'autres entreprises

Le matin, NTT Data proposera un petit bilan de santé, qui détaille la qualité du sommeil. Il dira par exemple, si les clients font de l'apnée du sommeil. Si les données semblent montrer un problème, la société va aussi les orienter vers des médecins qui traitent ces problèmes.

à lire aussi Données personnelles : comment les protéger ?

Le groupe va aussi gagner de l’argent en vendant toutes ces données à d’autres entreprises, comme, des groupes pharmaceutiques ou des fabricants de matériel médical qui ont souvent du mal à récupérer des grosses quantités de data pour leurs propres études. Bien sûr, les données vendues sont anonymes. Le client final connaîtra juste l’âge, le sexe et le poids des clients qui ont accepté de se prêter à l’expérience.